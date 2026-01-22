Vladimir Putin’den ABD’ye destek

Vladimir Putin, Filistin’e dikkat çekti

İsviçre’nin Davos kentinde, ABD Başkanı Donald Trump‘ın öncülüğünde Gazze Barış Protokolü’nün olduğu saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin‘in Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı ağırlaması dikkat çekti.

Başkan Putin, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, ikili ilişkilerin derin köklere sahip olduğunu ve özel nitelik taşıdığını vurguladı

Putin’in diğer açıklamaları ise şöyle:

Rusya, Filistin halkını desteklemek için Gazze Barış Kurulu’na 1 milyar dolar göndermeye hazır

Bu tutarın dondurulmuş Rus varlıklarından gönderilmesini halihazırda ABD’yle istişare ettik

Moskova, Gazze’deki krizin en ağır dönemlerinde insani yardım sağladı

Filistin için personel yetiştirme çalışmalarına devam ediyoruz

Ortadoğu’da çözüm, ancak Filistin devletinin tamamen işler hale gelmesiyle sağlanabilir

Filistin lideri Mahmud Abbas’ın öne çıkan açıklamaları ise şöyle:

Rusya, Filistin’i her zaman güçlü bir şekilde destekledi

Rusya, Filistin’e mali yardım da dahil olmak üzere tarihi destek verdi

Filistin halkı topraklarına sıkıca bağlı ve yerlerinden edilme girişimlerine karşı direniyor

İsrail işgali, Gazze Şeridi’nde büyük yıkıma yol açıyor

