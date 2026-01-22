Vladimir Putin’den ABD’ye destek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Filistin halkını desteklemek için Gazze Barış Kurulu'na 1 milyar dolar göndermeye hazırız" dedi
Vladimir Putin, Filistin’e dikkat çekti
İsviçre’nin Davos kentinde, ABD Başkanı Donald Trump‘ın öncülüğünde Gazze Barış Protokolü’nün olduğu saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin‘in Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı ağırlaması dikkat çekti.
Başkan Putin, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, ikili ilişkilerin derin köklere sahip olduğunu ve özel nitelik taşıdığını vurguladı
Putin’in diğer açıklamaları ise şöyle:
Rusya, Filistin halkını desteklemek için Gazze Barış Kurulu’na 1 milyar dolar göndermeye hazır
Bu tutarın dondurulmuş Rus varlıklarından gönderilmesini halihazırda ABD’yle istişare ettik
Moskova, Gazze’deki krizin en ağır dönemlerinde insani yardım sağladı
Filistin için personel yetiştirme çalışmalarına devam ediyoruz
Ortadoğu’da çözüm, ancak Filistin devletinin tamamen işler hale gelmesiyle sağlanabilir
Filistin lideri Mahmud Abbas’ın öne çıkan açıklamaları ise şöyle:
Rusya, Filistin’i her zaman güçlü bir şekilde destekledi
Rusya, Filistin’e mali yardım da dahil olmak üzere tarihi destek verdi
Filistin halkı topraklarına sıkıca bağlı ve yerlerinden edilme girişimlerine karşı direniyor
İsrail işgali, Gazze Şeridi’nde büyük yıkıma yol açıyor