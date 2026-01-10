FutbolAvrupaDünyaEn Son HaberlerSporVideo

İngiltere’de Crystal Palace’a kupa şoku

İngiltere'de Crystal Palace, son şampiyonu olduğu Federasyon Kupası'nda 6. lig takımı Macclesfield'a yenilerek elendi

İngiltere'de Crystal Palace, son şampiyonu olduğu Federasyon Kupası'nda 6. lig takımı Macclesfield'a yenilerek elendi

Crystal Palace bunu beklemiyordu

FA Cup 3. tur karşılaşmalarında Crystal Palace, İngiltere 6. Lig takımlarından Macclesfield’e konuk oldu.

Ev sahibi ekipten gelişen atakta P. Dawson kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında daha fazla gol olmadı ve devre arasına 1-0 Macclesfield üstünlüğüyle gidildi.

Macclesfield’da gelişen hücumda Buckley-Ricketts güzel bir vole ile topu ağlarla buluşturdu ve ev sahibi 2-0 öne geçti.

Son şampiyon Palace’ta 90. dakikada ceza sahası dışından Yeremy Pino harika bir frikik golü attı ve skoru 2-1’e getirdi.

Karşılaşmanın geri kalanında daha fazla gol sesi çıkmadı ve maç 2-1 Macclesfield galibiyeti ile sonuçlandı.

İngiltere FA Cup’ın son şampiyonu unvanına sahip olan Palace kupaya veda etti.

Bu arada Macclesfield, 1909’dan bu yana Federasyon Kupası’nda son şampiyonu eleyen ilk amatör takım oldu.

Macclesfield böyle eledi – Video

