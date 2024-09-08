Narin’den acı haber! Narin Güran’ın Cansız bedenine ulaşıldı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran ’ın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Narin’den yürekleri yakan haber

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’tan bu yana aranan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun” ifadelerine yer verdi.

Sayın Ali Yerlikaya…

Lütfen bizi aydınlatın. Kızımızın evine bu kadar yakın olan derede son derece profesyonel ekipler günlerdir, defalarca arama yaptılar.

Kim, kimler, nasıl, neden yapmış bilmek istiyoruz.

Vicdanı olan, ülkesini seven milyonlarca insan Narin çocuğu sahiplendi.… — Gülben Ergen (@gulbenergen) September 8, 2024

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da şunları kaydetti: “Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir.”

Narin’in cesedinin bulunduğu derede ekipler olay yerinde incelemelerini tamamladı. Ceset otopsi için cenazeyi Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırdı.

‘Narin Güran Öldürükten sonra çuvala kondu’

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin’in ölümüne dair basın açıklaması düzenleyerek detay verdi. Zorluoğlu arama kurtarma çalışmalarına kaç ekip katıldığını ve neler yapıldığını anlattı.

Vali şunları söyledi: “Kayıp çocuk Narin Güran, en son görüldüğünde üzerinde bulunan kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur.

İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran’ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır.

Daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışmamız kapsamında Eğertutmaz Deresi’nin bu bölgesi yeniden aranmış ve uzman jandarma, JAK ve JÖH ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine ulaşılmıştır.”

NARİN GÜRAN NE ZAMAN KAYBOLMUŞTU? OLAY NASIL OLMUŞTU?

Olay, 21 Ağustos’ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Kur’an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin’in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakola giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk olan Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi’nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri de sevk edilen birimlere katıldı.

Çalışmalarda jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait helikopterle de havadan destek verildi. Ayrıca Narin’in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı.

Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 550 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde yürütülen arama çalışmalarının 19. gününde, mahalleye 2 kilometre mesafedeki Eğerturmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri devam ediyor.

Küçük kızın yakınları, Adli Tıp Kurumu’nun önünde beklerken, Tavşantepe Mahallesi’ndeki mezarlıkta defin işlemleri için hazırlıklar başlatıldı. Mezarlığa getirilen kepçe, mezar açma işlemlerine başladı.

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