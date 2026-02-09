24 ilde uyuşturucu operasyonu: 1 tonun üzerinde madde ele geçirildi

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde yürütülen operasyonlar, son günlerde dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Emniyet birimlerinin Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirdiği çalışmalarda çok sayıda ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı, yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonlar 24 ilde düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamaya göre, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul, Gaziantep, Hakkari, Kırklareli, Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Kütahya, Aydın, Bursa, Hatay, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Kayseri, Artvin, Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale’de operasyonlar gerçekleştirildi.

Son 10 gün içinde yapılan çalışmalarda toplam 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 826 bin adet hap ele geçirildi.

144 kişi yakalandı

Operasyonlar kapsamında 144 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Bakan Yerlikaya’dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

