Saraçhane’de Cumhurbaşkanına tepki! 43 gözaltı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, merhum annesi ve ailesine yönelik hakaret içerikli ifadelerin yer aldığı İstanbul Saraçhane’deki protesto gösterisi büyük bir kesimin tepkisini çekti. Gösteri sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu.

Fahrettin Altun’dan açıklama geldi

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakaret içerikli söylemleri “aşağılık” olarak nitelendirdi. Altun, “Hiçbir izahatı olmayan bu aşağılık hakaretlerin hesabı mutlaka sorulacaktır. Ağızlarından pislik saçan bu şeref yoksunlarını bu hakaretlere teşvik edenlerin de kimler olduğunu ve neye hizmet ettiklerini gayet iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Altun ayrıca gençlerin provoke edilerek yarın pişman olacakları hareketlere sürüklendiğini belirtti ve “Bu kepazeliklere bir son verin” çağrısında bulundu.

Ali Yerlikaya: Aşağılık bir saldırıdır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Saraçhane’deki gösteriye ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, “Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanına hakaretten 43 gözaltı

Bakan Yerlikaya, olay sonrası 43 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Diğer şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü bilgisi de paylaşıldı.

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