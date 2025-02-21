Özgür Özel Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Ayşe Barım’ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, mevcut iktidarın muhalefete yönelik baskıcı tutumunu eleştirerek, “Bir siyasi partinin genel başkanı olarak, burada başka bir siyasi partinin genel başkanını ziyaret ediyor olmaktan, 31 gündür partisinin başında muhalefet görevini yapması gerekirken burada tutuklu bulunan bir genel başkanı ziyaret etmekten utanç duyuyorum” dedi.

Özel, siyasette adil rekabetin önemine vurgu yaparak, “Siyasette siyasi parti genel başkanlarının hukukları birbirine emanettir. Bir üyemiz, bir yöneticimiz istenmedik bir söz sarf etse, kalp kırsa, o hukuku zedelese içeride gereğini yapmak ve o genel başkandan özür dilemek bize düşer” ifadelerini kullandı. İktidarı mertçe bir rekabete davet eden Özel, “Sizin getirdiğiniz zemin bu… Mertçe bir rekabete davet ediyoruz. Bizim Ümit Özdağ’la normalde görüşlerimiz, siyasi geleneklerimiz farklı. Kendisi bana geçmişte eleştirilerde bulundu, belki haksızlık ettiğini düşündüğüm çok oldu ama bugün o gün değil. Bugün demokrasiyi savunma günü” şeklinde konuştu.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın tutuklanmasına da değinen Özel, “Burada tutuklu olan gazetecilik faaliyetidir” diyerek basın özgürlüğüne yönelik baskılara dikkat çekti.

Silivri de Tutuklu Belediye Başkanları ve Milletvekilleriyle Dayanışma

Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutukluluklarına da değinerek, “Peşi sıra sevgili Rıza Akpolat ve Ahmet Özer’i, iki değerli belediye başkanımı ziyaret ettim. Rıza Akpolat’ın 35’inci günü. Hepimizin bildiği gibi, hepimizin gözünün önünde Rıza Akpolat, Erdoğan silkeleyip silkeleyip Beşiktaş Belediyesi’ne maaş ödeyecek para bırakmadığı için, bir yandan da temizlik işlerini yapan şirket ‘Para almazsa daha çöp toplayamam’ dediği için, bir arsayı satıp, şirketin borcundan düşüp, ardından da maaş ödedi diye burada yatıyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın seçilmiş bir milletvekili olmasına rağmen tutuklu bulunmasına dikkat çekerek, “Can Atalay seçilmiş milletvekili olduğu halde yatıyor. Sayın Devlet Bahçeli onun yemine çağırdığı halde yatıyor” dedi.

Uzun Süredir Tutuklu Bulunan İsimlere Vurgu

Osman Kavala ve Tayfun Kahraman’ın uzun süredir tutuklu bulunduklarını hatırlatan Özel, “1033’üncü gününde Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ı, 2 bin 668’inci gününde de Osman Kavala’yı ziyaret ettik. Dile kolay arkadaşlar. Yedi yıldır yatanlar, üç yıldan fazla olmuş yatanlar. Ne için yatıyorlar?” diyerek hukuki süreçlerin uzamasına tepki gösterdi.

İktidara Yönelik Eleştiriler

Özel, iktidarın muhalefete yönelik tutumunu eleştirerek, “Erdoğan’ın ortaya koymuş olduğu bu yaklaşım aslında kendisinin Zafer Partisi’yle de, bizlerle de, Ekrem İmamoğlu’yla da, Mansur Yavaş’la da bir mücadele gücünün kalmadığını, cesaretinin olmadığını gösteriyor” dedi. Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetki aşımında bulunduğunu belirterek, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı neyin nesi oluyor da yetkili olmadığı yerlerde iş yapıyor?” şeklinde konuştu.

Özgür Özel’in Silivri ziyareti ve sonrasında yaptığı açıklamalar, muhalefet cephesinde geniş yankı uyandırdı. İktidarın muhalefete yönelik tutumuna karşı birlik mesajı veren Özel, demokrasinin ve ifade özgürlüğünün önemine bir kez daha vurgu yaptı.