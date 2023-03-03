HDP’li Sezai Temelli’den ilginç paylaşım: Rengi değişse de zihniyeti değişmez.

HDP’den “Merkez Yürütme Kurulumuz son siyasi gelişmeleri değerlendirmek üzere yarın (4 Mart Cumartesi) saat 14:00’te olağanüstü toplanacaktır” açıklaması yapıldı.

HDP’nin Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü Twitter hesabından “Akşener kendisini CHP’ye ve muhalefete kayyım ilan etti… No pasaran!” yorumu yaptı.

Akşener kendisini CHP’ye ve muhalefete kayyım ilan etti… No pasaran! https://t.co/RPIuXeJPIq — Ertuğrul Kürkçü (@ekurkcuHDP) March 3, 2023

Daha sonra ise “Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ahlak ve şahsiyet ve insanlık sınavındalar. Akşener’in rezilane rüşvetine tenezzül etmeyerek onu MC geleneğiyle birlikte belediye çöplüklerine gömdükler an kendileri de bir demokratik sinerji kaynağına dönüşecekler… İnsanlık kazansın!” paylaşımında bulundu.

HDP’nin eski eş genel başkanlarından Sezai Temelli Akşener’in, Mehmet Ağar‘la Meral Akşener’in geçmişte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak “Faşizmin rengi değişse de zihniyeti değişmez… yanlış hayat nasıl doğru yaşansın, yanlış masa nasıl doğru siyaset üretsin?” mesajını paylaştı.

Faşizmin rengi değişse de zihniyeti değişmez… yanlış hayat nasıl doğru yaşansın, yanlış masa nasıl doğru siyaset üretsin? pic.twitter.com/vCuPLwG4Bq — Sezai Temelli (@SezaiTemelli) March 3, 2023

HDP eski Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, “Meral Akşener hiç bir zaman Türkiye halklarının umudu olmadı. Gereğinden fazla rol vermeye gerek yok. Sadece kendine yakışanı yaptı” dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, “Abdullah Çatlı’dan akademisyenliğe, Tansu Çiller’den Mehmet Ağar’a, Devlet Bahçeli’den Fethullah Gülen’e, hatta AKP’nin kuruluşunda Tayyip Erdoğan’a kadar… Akşener’in kişisel tarihini biliyoruz. Bu ülke halklarının geleceği size bağlı değil! Seyirci değil Halkız!” yorumu yaptı.

Abdullah Çatlı’dan akademisyenliğe, Tansu Çiller’den Mehmet Ağar’a, Devlet Bahçeli’den Fethullah Gülen’e, hatta AKP’nin kuruluşunda Tayyip Erdoğan’a kadar…

Akşener'in kişisel tarihini biliyoruz.

Bu ülke halklarının geleceği size bağlı değil!

Seyirci değil Halkız! https://t.co/Xp4ZU4nurk — Oya Ersoy (@OyaErsoy) March 3, 2023

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