Son Dakika: “İYİ Parti Masadan Kalkmadı!”

Meral Akşener’in gündemi sarsan açıklamalarından sonra siyaset karıştı. İYİ Partili Koray Aydın, “Masadan kalkma gibi bir durum yok” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı masa ile ilgili çok sert açıklamalarının ardından İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, ”Masadan kalkma gibi bir durum yok” dedi.

Koray Aydın katıldığı bir televizyon programında “İYİ Parti masadan çekildi mi?” sorusuna yanıt verdi.

Aydın, “Masadan kalkma gibi bir durum yok. Genel başkanımız Akşener de zaten bu yönde açıklama yaptı. Daha fazla bir şey söylememiz uygun olmaz” ifadelerini kullandı.

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