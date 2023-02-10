Kılıçdaroğlu’dan AHBAP Açıklaması: Aklınıza Bile Getirmeyin

Kılıçdaroğlu, depremzedeler için yardım organizasyonları düzenleyen Haluk Levent’in kurucusu olduğu dayanışma ve paylaşım platformu olan AHBAP Derneği’nin hedef gösterilmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu AHBAP hakkında şu ifadeleri kullandı:

“AHBAP’a iftira atacağınıza yardım dağıtım koordinasyonunu sağlayın. Başlattığınız karalama kampanyası en çok depremzedelere zarar veriyor. Bu hayasızlığa son verin. Halkın kendi inşa ettiği kurumlara çökmeyi aklınıza bile getirmeyin. Millete koşana çelme takmayın!”

AHBAP'a iftira atacağınıza yardım dağıtım koordinasyonunu sağlayın. Başlattığınız karalama kampanyası en çok depremzedelere zarar veriyor. Bu hayasızlığa son verin. Halkın kendi inşa ettiği kurumlara çökmeyi aklınıza bile getirmeyin. Millete koşana çelme takmayın! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 10, 2023

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