Türkiye
Rönesans Rezidans Müteahhitleri Havaalanında Yakalandı
Hatay'da yerle bir olan Rönesans Rezidans binasının müteahhitleri yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
Son dakika haberi! Hatay’da yüksek fiyatlarla daire satılan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde tamamen yıkılan Rönesans Rezidans’ın müteahhitleri kaçmaya çalışırken yakalandı.
Rönesans rezidansı yapan müteahhitler gelen şikayetler ve istihbaratlar sonucu yurtdışına kaçmaya çalışırken havaalanında yakalanarak gözaltına alındı.
Yorum yazabilmek için oturum açmanız gerekir.