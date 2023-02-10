Türkiye

Rönesans Rezidans Müteahhitleri Havaalanında Yakalandı

Hatay'da yerle bir olan Rönesans Rezidans binasının müteahhitleri yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

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Rönesans Rezidans Müteahhitleri Yakalandı
Rönesans Rezidans Müteahhitleri Yakalandı

Son dakika haberi! Hatay’da yüksek fiyatlarla daire satılan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde tamamen yıkılan Rönesans Rezidans’ın müteahhitleri kaçmaya çalışırken yakalandı.

Rönesans rezidansı yapan müteahhitler gelen şikayetler ve istihbaratlar sonucu yurtdışına kaçmaya çalışırken havaalanında yakalanarak gözaltına alındı.

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