Celal Şengör Bild Gazetesine Konuştu: İstanbul’da Deprem İhtimali…

Dünyanın önde gelen jeofizikçilerinden Profesör Dr. Celal Şengör Bild gazetesine Kahramanmaraş depremleri ve beklenen İstanbul depremiyle ilgili konuştu.

1999 Gölcük depreminde ölü sayısının resmi olarak 18 bin olduğunu hatırlatan Şengör “Bugün bu rakam 30 bine daha yakın. Erdoğan ülkesini bu tür büyük depremlere hazırlamak için ne yaptı? Hiçbir şey! 2003-2014 yılları arasında başbakan ve sonrasında da cumhurbaşkanı olmasına rağmen. Erdoğan binaların depreme dayanıklı olması için yasalar getirdi. Fakat bu yasalar yürürlüğe girdikten sonra onları denetlemedi” diye konuştu.

Şengör şöyle devam etti:

“Erdoğan kimsenin bir şey söylemeye cesaret edemediği bir ortam yarattı. Eleştiren memurları başka bölgelere gönderdi ya da kovdu. Pazartesi günü depremden sonra kendisini eleştirenlere tepki gösterdi.”

Celal Şengör: İstanbul’da Deprem İhtimali Yüzde 70

Beklenen büyük İstanbul depremi hakkında da açıklamalar yapan Celal Şengör şunları söyledi:

“Pazartesi günkü depremin boyutu 7.8. Maalesef, İstanbul’da da bu büyüklükte bir deprem beklemeliyiz. Gelecek 30 yıl içinde 7 şiddetinden büyük bir deprem meydana gelme ihtimali yüzde 70 seviyesinde. Böyle bir depremin sonuçları korkunç olur! 50 bin ile 100 bin kişinin ölmesinden korkuyorum. İstanbul’daki binaların yüzde 60’ı kaçak ve ve tahminen 8 bin bina tamamen yıkılabilir

Devlet, daha pahalı da olsa yeni evlerin depremlere dayanıklı hale getirilmesini zorunlu kılmalı. Eğer bugün İstanbul’un göbeğinde yaşıyorsanız taşınmanızı tavsiye ederim. Şehrin dışına yaklaşık 100 kilometre uzağa.”

Kendisinin halen İstanbul’da yaşadığını ve taşınmayı düşünmediğini söyleyen Şengör, “Evim depreme dayanıklı. En azından öyle umut ediyorum” dedi.

Polonyalı arama-kurtarma ekibi enkaz altından 14 kişiyi canlı olarak çıkardı

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

