TÜSİAD, Olağan Genel Kurulu’nda Başkan Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras’ın yaptığı açıklamaların ardından hükümetten gelen tepkilere ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, derneğin demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığının altı çizilirken, tartışmaların demokrasi kültürünün bir parçası olduğu vurgulandı.

“ Ülkemiz İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz”

Hatırlanacağı üzere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında, TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada “bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme”, “gerçeğe aykırı bilgi yayma” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Bu gelişmeler üzerine dernek yazılı bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

“TÜSİAD olarak tüzüğümüzdeki amaçlar doğrultusunda, her zaman ülkemizin kalkınması ve tüm toplumun menfaati hedefiyle, doğru olduğuna inandığımız tespit ve önerilerimizi demokratik kurum ve kurallara saygı ile katılımcı demokrasi ilkesi çerçevesinde şeffaflıkla paylaşıyoruz.”

“Ülkemiz için çalışan, üreten, istihdam sağlayan iş insanları ve sanayicilerin gönüllü birlikteliğini temsil eden TÜSİAD olarak; bağımsız ve tarafsız şekilde, ülkemizin refahı ve kalkınmasına katkı sağlayacak konuları gündemimize alıyoruz. Türkiye’nin dünyadaki rekabet gücünün yükselmesine katkı sağlıyor; uluslararası iş dünyasındaki temsil gücümüz ile ülkemizin yüksek menfaatleri doğrultusunda çalışıyoruz.”

“Tartışmalar Demokrasi Kültürünün Bir Parçasıdır” açıklamasında, derneğe yönelik eleştirileri “Türkiye’de tartışma ve demokrasi kültürünün bir göstergesi” olarak gördüklerini belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kamuoyunda derneğimize yöneltilen eleştiriler dahil her konunun dile getirilmesi, Türkiye’de tartışma ve demokrasi kültürünün zenginliği olarak görülmelidir.”

“Ekonomik kalkınmayı ancak insan hakları temelli, katılımcı demokrasi ilkesini benimsemiş bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz. Ülkemizi ileri taşıyacak ortak hedeflerimize bilgi, deneyim ve önerilerimizle katkıda bulunmak, ülkemize karşı sorumluluğumuzdur.”

Hükümetten Gelen Tepkiler ve Soruşturma Süreci

Dernek Olağan Genel Kurulu’nda yapılan konuşmaların ardından hükümet kanadından sert eleştiriler gelmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, hiçbir kurum veya çıkar grubu milli iradenin üzerinde değildir.” ifadelerini kullanarak TÜSİAD yönetimine tepki göstermişti.

Hükümete yakın bazı çevreler, derneğin “hükümeti yargı süreçleri üzerinden hedef aldığı” iddiasında bulunurken, TÜSİAD ise yaptığı açıklamayla bağımsız bir iş dünyası örgütü olarak sadece ekonomik kalkınma ve demokratik süreçler hakkında görüş bildirdiğini vurguladı.

TÜSİAD ile Hükümet Arasındaki Gerginlik Devam Ediyor

İŞ Dünyası ve hükümet arasındaki son gerginlik, iş dünyasının demokratik süreçler ve ekonomi politikalarına ilişkin görüş bildirme hakkı üzerine yeni bir tartışma başlattı. iş dünyasının yaptığı yazılı açıklama, eleştirilere rağmen mevcut duruşunu koruduğunu ve bağımsız pozisyonunu sürdürdüğünü gösterdi.

Önümüzdeki günlerde soruşturma sürecinin nasıl ilerleyeceği ve hükümetin TÜSİAD’a yönelik tavrının nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor