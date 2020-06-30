Yunanistan Sınır Kapısı Açıldı Mı?
Yunanistan, Balkan ülkelerine olan sınır kapılarını yeniden açma kararını resmen açıkladı. Yunanistan sınır kapısı açıldı mı sorusu ise gündemde.
Normalleşme adımlarını hızlandıran Yunanistan, turizmi canlandırmak için radikal kararlar almaya devam ediyor. Yunanistan sınır kapısı açıldı mı?
Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Yunanistan’ın 14 sınır kapısından 7’sinin 1 Temmuz’da yeniden açılacağını duyurdu. Açılacak sınır kapıları arasında İpsala ve Pazarkule de bulunuyor.
Bugün bir basın toplantısı düzenleyen Petsas, Evzoni, Kakavia, Krystallopigi, Promachonas, Nymfea, Kastanies ve Kipi sınır kapılarının 1 Temmuz itibariyle tamamen açılacağını resmen açıkladı.
Petsas ayrıca 1 Temmuz’da AB ve 18 AB üyesi olmayan ülkeden yolcuları ağırlamaya başlayacağını ve ülkedeki tüm havalimanlarında uçuşların başlayacağını duyurdu. Uçuşlara izin verilmeyecek ülkeler arasında ABD, İngiltere, Rusya ve İsveç de yer aldı.
Göz Atın: Yunanistan Turları
Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias da “Tüm Yunan havaalanları güvenlik koşulları sağlanarak Çarşamba günü açılacak. Turizmin devam etmesini istiyoruz, bu bir öncelik” ifadelerini kullandı.
Yunanistan Sınır Kapısı Açıldı mı? Açılan Sınır Kapıları Şöyle;
Kakavia – Arnavutluk
Krystallopigi – Arnavutluk
Evzoni – Makedonya
Promachonas – Bulgaristan
Nymfea – Bulgaristan
Kastanies (Pazarkule) – Türkiye
Kipi (İpsala) – Türkiye
Sınırlar 19 Mart’ta Kapatılmıştı
Türkiye’den Yunanistan ve Bulgaristan’a açılan sınır kapıları koronavirüs önlemleri kapsamında yolcu giriş ve çıkışlarına 19 Mart’ta kapatılmıştı.
Yunanistan’a açılan Pazarkule, İpsala kara hudut ve Uzunköprü demir yolu hudut kapıları ile Bulgaristan’a açılan Dereköy, Hamzabeyli ve Kapıkule kara hudut kapılarından yolcu giriş çıkışı durdurulmuştu.
Yunanistan, koronavirüs salgınını nispeten hafif atlatan Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor. Ülkede şimdiye kadar onaylanmış 3 bin 376 koronavirüs vakası bulunurken 191 kişi yaşamını yitirdi. Yunanistan’daki aktif vaka sayısı ise bugün itibariyle 1811.