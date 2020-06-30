Normalleşme adımlarını hızlandıran Yunanistan, turizmi canlandırmak için radikal kararlar almaya devam ediyor. Yunanistan sınır kapısı açıldı mı?

Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Yunanistan’ın 14 sınır kapısından 7’sinin 1 Temmuz’da yeniden açılacağını duyurdu. Açılacak sınır kapıları arasında İpsala ve Pazarkule de bulunuyor.

Bugün bir basın toplantısı düzenleyen Petsas, Evzoni, Kakavia, Krystallopigi, Promachonas, Nymfea, Kastanies ve Kipi sınır kapılarının 1 Temmuz itibariyle tamamen açılacağını resmen açıkladı.

Petsas ayrıca 1 Temmuz’da AB ve 18 AB üyesi olmayan ülkeden yolcuları ağırlamaya başlayacağını ve ülkedeki tüm havalimanlarında uçuşların başlayacağını duyurdu. Uçuşlara izin verilmeyecek ülkeler arasında ABD, İngiltere, Rusya ve İsveç de yer aldı.

Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias da “Tüm Yunan havaalanları güvenlik koşulları sağlanarak Çarşamba günü açılacak. Turizmin devam etmesini istiyoruz, bu bir öncelik” ifadelerini kullandı.

Yunanistan Sınır Kapısı Açıldı mı? Açılan Sınır Kapıları Şöyle;

Kakavia – Arnavutluk

Krystallopigi – Arnavutluk

Evzoni – Makedonya

Promachonas – Bulgaristan

Nymfea – Bulgaristan

Kastanies (Pazarkule) – Türkiye

Kipi (İpsala) – Türkiye

Sınırlar 19 Mart’ta Kapatılmıştı

Türkiye’den Yunanistan ve Bulgaristan’a açılan sınır kapıları koronavirüs önlemleri kapsamında yolcu giriş ve çıkışlarına 19 Mart’ta kapatılmıştı.

Yunanistan’a açılan Pazarkule, İpsala kara hudut ve Uzunköprü demir yolu hudut kapıları ile Bulgaristan’a açılan Dereköy, Hamzabeyli ve Kapıkule kara hudut kapılarından yolcu giriş çıkışı durdurulmuştu.

Yunanistan, koronavirüs salgınını nispeten hafif atlatan Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor. Ülkede şimdiye kadar onaylanmış 3 bin 376 koronavirüs vakası bulunurken 191 kişi yaşamını yitirdi. Yunanistan’daki aktif vaka sayısı ise bugün itibariyle 1811.