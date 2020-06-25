Küba Online Alışveriş Macerasına Sancılı Başladı

Küba online alışveriş için Mart ayından beri halkı teşvik ediyor, ancak ülkenin yetersiz internet altyapısı ve online alışveriş konusundaki tecrübesizliği birçok sorunu ortaya çıkardı.

AFP’nin haberine göre Kübalı Jorge Noris online alışverişi ilk denediğinde, satın aldığı ürünlere ulaşamadı. Başkent Havana’da yaşayan Noris, Küba hükümetinin teşvik etmesi sonrası online alışveriş yapmaya karar verdi. Ancak Küba’nın, coronavirüs kilitlenmesi sırasında komünist yöneticileri tarafından teşvik edilen e-ticaret dünyasına adapte olamaması birçok sorun yarattı.

34 yaşındaki teknisyen Noris, “Bir ay sonra mağaza beni siparişin gelip gelmediğini sormaya çağırdı. Benzer şekilde geri ödeme için de yine mağazaya gitmek zorunda kaldım” dedi.

Dünya çapında, online alışveriş pandemi sürecinde rekor artış gösterdi. Milyarlarca insan evlerine kapanırken online tüketici faaliyetleri Fransa’da yüzde 100, İtalya ve İspanya’da yüzde 300 artış gösterdi.

Ancak online alışveriş, 3G mobil internetin 2018’de kullanılmaya başlandığı Küba’da yeni bir deneyim. Küba’nın yerel online mağazası Tuenvio da çok yeni bir oluşum.

Vahşi ABD ambargosunun da etkisiyle koronavirüs salgını döneminde Küba’da mağazaların dışında uzun kuyruklar oluştu. Tuenvio girişimi de buna bir çözüm bulabilmek için sorumluluk aldı.Fakat işler istenildiği gibi gitmedi.

Küba Online Alışveriş Sistemi Çöktü

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de devlet televizyonunda sistemin sorunlarını kabul etmek zorunda kalarak “İnternet alışverişi ile ilgili olarak çok sayıda şikayet aldık. Maalesef gerçeklik kapasiteyi aştı” ifadelerini kullandı.

Küba’da hükümet birçok süpermarketin de kapatılmasını içeren koronavirüs tedbirlerini yürürlüğe koyduğunda Tuenvio’da normal zamanlarda yüzlerle ifade edilen online siparişler Mart ayında 6 bine, Mayıs’ın ilk yarısında ise 79 bine kadar yükseldi.

Hal böyle olunca hem internet sitesinin sunucuları yoğunluğu kaldırmadı hem de siparişlerin tesliminde büyük sorunlar yaşandı.

Havana’daki Cuarto Caminos süpermarketinin dışında, kamyonlar, kamyonetler ve hatta taksiler online müşteriler için hazırlanan siparişleri yüklemek için kullanılırken 43 yaşındaki Yahima De Los Santos siparişlerini kendi almaya gelen Kübalılardan sadece biri. Santos, “İnternet alışverişi deneyiminden memnunum ama mağazaya kendim gelmeyi tercih ediyorum. Siparişlerimin eksik olmadığından emin olmak daha güvenli” diyor.

Binlerce şikayetle karşı karşıya kalan askeri dağıtım şirketleri Cimex ve Tiendas Caribe, sitelerinin bir kısmını elden geçirmek için kapattı.

Hatta ülkede alışılmadık bir şey oldu ve Komünist Parti kontrolündeki devlet medyasında bile online alışverişteki aksaklıklar üzerine birçok eleştirel yayın yapıldı.

Küba hükümeti eleştirileri dikkate alarak online alışveriş altyapısının mutlaka iyileştirileceğini söylüyor.