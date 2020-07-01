ABD Remdesivir Stoklarını bitirdi! “Avrupa’ya İlaç Kalmadı”

ABD, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında tedavide kullanılan Remdesivir isimli ilacın gelecek 3 aylık bütün stoklarını satın aldı. The Guardian’a konuşan Liverpool Üniversitesi araştırma görevlisi Dr. Andrew Hill, “ABD remdesivir stoğunun hemen hemen hepsini aldı. Avrupa’ya bir şey kalmadı” dedi.

Gilead isimli firma tarafından üretilen Remdesivir isimli araç ABD’de Koronavirüs tedavisinde kullanımı önerilen ilk ilaç oldu. Trump yönetimi Gilead’in Temmuz, Ağustos ve Eylül üretiminden 500 bin doz şimdiden satın aldı.

ABD merkezli Gilead biyoteknoloji firması tarafından patentlenen anti-viral ilaç, yeni koronavirüs hastalarını tedavi etmek için Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan tek ilaç.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı’ndan (HHS) yapılan duyuru, Avrupa sağlık otoritelerinin sonbahara kadar herhangi bir malzeme alamayabileceğini ima ediyor.

Daha önce yapılan araştırmalarda Remdesivir’in hastaneye yatırılan ağır durumdaki COVID-19 hastalarında iyileşme süresini 11 ila 15 gün arasında azalttığı tespit edilmişti. Remdesivir hastalığı hafif veya orta derecede geçirenlerde herhangi bir etki yaratmıyor.

HHS Sekreteri Alex Azar, “Mümkün olduğunca, remdesivir’e ihtiyaç duyan herhangi bir Amerikalı hastanın bunu alabilmesini sağlamak istiyoruz. Trump yönetimi, COVID-19 için hayat kurtaran terapötikler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve Amerikan halkı için bu seçeneklere güvenli erişim sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor” ifadelerini kullandı.

ABD pandemi tarafından dünyanın en çok etkilenen ülkesidir. Salı günü itibariyle 127.000’den fazla COVID ile ilgili ölüm ve 2.6 milyondan fazla teyit edilmiş vaka kaydedildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 130 bin kişinin hayatını kaybettiği ABD’de Arizona, California, Florida ve Texas’ta son haftalardaki keskin artış beraberinde yeni kısıtlamaları getirmişti.

ABD’nin önde gelen bulaşıcı hastalık uzmanı Dr Anthony Fauci, halkın tavsiyelere uymaması halinde günlük vaka sayısının 100 bine ulaşabileceğini söyledi.