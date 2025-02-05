Amerika bilgisayar korsanlığı dedi.

Özgürlükler ülkesi olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri (ABD), son günlerde bir kaza haberiyle sarsılıyor. Ancak, haberden ziyade, ABD hükümetinin kazaya ilişkin takındığı tavır dikkat çekici. ABD’de yaşanan uçak kazasıyla ilgili olarak, iki çalışan, kaza görüntülerini CNN International ile paylaştıkları gerekçesiyle “bilgisayar korsanlığı” suçlamasıyla gözaltına alındı. Bu durum, bazı çevrelerce Amerika’nın Trump yönetimiyle birlikte otoriterleşme yoluna girdiğinin bir göstergesi olarak değerlendirilirken, kimi çevreler ise durumu normal karşılıyor. Peki, ne olmuştu?

Bu Aşamaya Nasıl Gelindi?

Her şey, 29 Ocak 2025 tarihinde ABD’nin başkenti Washington’da yaşanan bir uçak kazasıyla başladı. Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı’na iniş yapmakta olan American Airlines’a ait CRJ700 tipi bir yolcu uçağı, eğitim uçuşu gerçekleştiren Sikorsky UH-60 Black Hawk tipi bir askeri helikopterle havada çarpıştı.

Üçü askeri personel, dördü mürettebat olmak üzere toplam 67 kişi kazada hayatını kaybetti. Başlangıçta, bu olayın bir terör saldırısı olabileceği şüphesi mevcuttu; ancak ABD Başkanı Donald Trump bu iddiaları reddetti. Amerikan saatiyle akşam 21:00’da (TSİ 05:00) gerçekleşen kazada Trump, helikopter pilotunu “çok yüksekten uçtuğu” gerekçesiyle suçladı ve pilotaj hatasına işaret etti. Uçak enkazının düştüğü Potomac Nehri’nde arama çalışmaları sürüyor. ABD tarihinin son 16 yılda gördüğü en büyük kaza olan bu uçak kazası hakkındaki nihai raporun, BBC’nin 1 Şubat tarihli haberine göre, bir ay içinde tamamlanması bekleniyor. ABD’de bu kaza, uçuş güvenliğine olan güveni sarsarken, başka bir tartışmalı karar da gündeme geldi. USA Today’in Metropolitan Washington Havalimanı İdaresi (MWAA) Sözcüsü Rob Yingling’in açıklamalarına dayandırdığı habere göre, iki çalışan, MWAA kayıtlarının yetkisiz kopyasını oluşturmakla suçlanıyor.

İki çalışanın yargılaması şu anda tutuksuz olarak devam ediyor.

Ünlü gazeteci Serkan Tanyıldızı, iki çalışanın tutuklanmasına sebep olan videoyu kendi X hesabından paylaştıktan sonra, “ABD’deki uçak kazasının videosunu CNN’e sızdıran iki havalimanı çalışanı tutuklandı. 67 kişi ihmaller yüzünden öldü ama yetkililer videoyu paylaşanları suçluyor. Çalışanlara ‘bilgisayar izinsiz girişi’ suçlaması yöneltildi. Dünya giderek bize mi benziyor?” notunu düştü. Bu paylaşım, Bolu faciası da dahil ülkemizde yaşanan pek çok felaketi akıllara getirdi. Sürecin nasıl devam edeceğini dikkatle izleyeceğiz.