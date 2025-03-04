Halk TV Davası, bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görülen ilk duruşmada sonuçlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun düzenlediği basın toplantısında gündeme getirdiği bilirkişiyle ilgili yayın nedeniyle açılan davada yargılanan beş gazeteci hakkında beraat kararı verildi.

Halk TV Davası: Mahkemeden Beraat Kararı Çıktı

Halk TV Davası, basın özgürlüğü açısından kritik bir dava olarak takip ediliyordu. Savcılık, iddianamede sanıklara 55 yıla kadar hapis cezası istemiş, duruşma sırasında da cezaların aynen uygulanmasını talep etmişti. Ancak mahkeme, gazetecilerin suç işlemediğine ve habercilik faaliyetlerinin yargılama konusu olmaması gerektiğine hükmederek beraat kararı verdi.

Duruşmada son sözleri sorulan gazetecilerden Suat Toktaş, 38 yıllık gazetecilik kariyerine vurgu yaparak, “Gazeteciliği şartlara göre yapmadım, hukukun da şartlara göre uygulanmaması gerektiğini düşünüyorum” dedi. Barış Pehlivan ve Seda Selek, basın özgürlüğü adına mücadeleye devam edeceklerini ifade ederken, Kürşad Oğuz ve Serhan Asker, adalete güvendiklerini belirtti.

Mahkemenin verdiği beraat kararına rağmen savcılık, Dava sürecinin henüz bitmediğini duyurdu.

İstanbul Başsavcılığı Beraat Kararına İtiraz Etti

Beraat kararının açıklanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV Davası kararının istinafa taşınacağını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Kamuoyunda ‘Bilirkişi Davası’ olarak bilinen ve bugün sonuçlanan davanın kararı üst mahkemeye taşınacak. Ayrıca tahliye kararına da itiraz edilecektir” denildi.

Davanın geleceği özellikle medya özgürlüğü açısından büyük önem taşıyor. Suat Toktaş’ın 34 gün tutuklu kalmasının ardından beraat etmesi, basın dünyasında büyük yankı uyandırırken, kararın istinafta bozulup bozulmayacağı merak konusu oldu.

Gazeteciler Hangi Suçlamalarla Yargılandı?

Halk TV Davası kapsamında yargılanan gazeteciler Suat Toktaş, Serhan Asker, Kürşad Oğuz, Barış Pehlivan ve Seda Selek, “kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek”, “yargı görevini yapanı etkileme” ve “kayda alınan konuşmaların basın yoluyla yayınlanması” suçlamalarıyla yargılanıyordu.

Savcılık, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında 6 ila 14 yıl, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker hakkında ise 4 ila 9 yıl arasında hapis cezası talep etmişti. Ancak mahkeme, bu suçlamaların gazetecilik faaliyetleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar vererek Halk TV Davası kapsamında tüm sanıkların beraatine hükmetti.

Basın Özgürlüğü Açısından Önemli Bir Dava

Basın kuruluşları ve gazetecilik örgütleri, Halk TV Davası sürecini yakından takip etti. Gazeteciler, sürecin medya özgürlüğü açısından bir sınav niteliği taşıdığını belirtirken, mahkemenin verdiği beraat kararı meslektaşları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Dava süreci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın istinaf başvurusu nedeniyle sona ermiş değil. Önümüzdeki günlerde üst mahkemenin kararı beklenecek.