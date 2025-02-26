İmamoğlu ve Yavaş’tan Özdağ Ailesine Destek amacıyla gerçekleştirilen ziyaret, siyasi arenada geniş yankı uyandırdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın 90 yaşındaki annesi Gönül Özdağ’ı Çankaya’daki evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Zafer Partisi heyeti de hazır bulundu.

“İmamoğlu ve Yavaş’tan Özdağ Ailesine Destek

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş, partide bölünmüşlük ve ayrılık fitnelerine asla meydan vermeyeceklerini vurgulayarak, “Asla ve asla partide bir ayrışma olmayacak. Seçime katılmayacağım ama desteklerimiz her zaman olacak. Her şey güzel olacak.” dedi.

Ekrem İmamoğlu ise ülke menfaatleri için birlikte hareket etmenin önemine değinerek, “Bizim memleketimize olan davamız var. Hiç kimsenin bireysel makamları üzerine değil, ülke menfaati için adımlar atıyoruz. Sonrasında da her düşünceyi ve adımı birlikte konuşarak yürüteceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ, 21 Ocak’ta ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ ve ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Bu ziyaret, İmamoğlu ve Yavaş’tan Özdağ Ailesine Destek olarak yorumlanırken, siyasi çevrelerde de geniş yankı buldu.

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