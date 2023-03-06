İmamoğlu ve Yavaş İYİ Parti Binasında

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener’in Millet İttifakı toplantısına katılıp katılmayacağına ilişkin açıklama yaptı. Aynı dakikalarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akşener’i ziyaret etti.

İYİ Parti’de başkanlık divanı toplandı. Akşener’in Saadet Partisi Genel Merkezi’nden saat 14.00’te düzenlenecek Millet İttifakı toplantısına gidip gitmeyeceği yönünde bir iddia ortaya atılmıştı. İP İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı toplantısına katılmayacak” dedi.

Yavaş ve İmamoğlu İYİ Parti’de

Millet İttifakı’nın toplantısına dakikalar kala İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu anda İYİ Parti lideri Meral Akşener’i ziyaret ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına Yavaş ve İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcısı olarak katılacağı iddia ediliyor.

İki başkanın ziyareti sürerken, saat 14.00’te başlaması beklenen Millet İttifakı toplantısı saat 15.00’e alındı.

Ekrem İmamoğlu İyi Parti çıkışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

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