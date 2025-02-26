Mourinho Irkçılık İddiası sebebiyle PFDK’ya sevk edildi

Mourinho Irkçılık İddiası sebebiyle PFDK’ya sevk edilirken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Mauro Icardi de disiplin kuruluna gönderildi. Galatasaray, Mourinho’nun sözlerini “aşağılayıcı ve kabul edilemez” olarak nitelendirerek UEFA ve FIFA’ya resmi başvuru yapmayı planlıyor.

Mourinho Irkçılık İddiası, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından futbol gündemine damga vurdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü José Mourinho’nun maç sonu yaptığı açıklamalarda Galatasaray yedek kulübesi için “maymunlar gibi zıplıyorlardı” ifadesini kullanması, sarı-kırmızılı camia tarafından ırkçı olarak değerlendirildi.

Galatasaray Kulübü, bu açıklamaların aşağılayıcı ve kabul edilemez olduğunu belirterek, Mourinho hakkında hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu. Sarı-kırmızılılar, konuyu yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) değil, UEFA ve FIFA’ya da taşımayı planladıklarını açıkladı. Kulüp yetkilileri, Mourinho’nun Türkiye’de göreve başladığından bu yana Türk halkına yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığını iddia etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mourinho Irkçılık İddiası dışında derbi sonrası olaylarla ilgili olarak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve yıldız oyuncu Mauro Icardi’nin de PFDK’ya sevk edildiğini duyurdu.

Okan Buruk, “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” sebebiyle disiplin kuruluna gönderildi. Buruk, maç sonrasında yaptığı açıklamalarda Mourinho’yu “The Crying One” (Ağlayan Biri) lakabıyla tiye almış ve Portekizli teknik adamın sürekli bahaneler ürettiğini söylemişti. Bu ifade, Mourinho’nun kendisini “The Special One” olarak tanımlamasına göndermede bulunarak, özellikle Galatasaray taraftarları arasında alaycı bir şekilde kullanılıyordu.

Mauro Icardi, “talimatlara aykırı hareket” sebebiyle PFDK’ya sevk edildi. Sevk gerekçesi detaylandırılmasa da, Arjantinli futbolcunun saha içindeki veya maç sonrası hareketlerinin disiplin talimatlarına aykırı olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Fenerbahçe cephesi, Mourinho Irkçılık İddiası hakkında bir açıklama yaparak, sözlerinin bağlamından koparıldığını ve herhangi bir ırkçı niyet taşımadığını savundu. Sarı-lacivertli kulüp, suçlamaların rekabeti saha dışına taşımaya yönelik olduğunu öne sürdü.

Türkiye Futbol Federasyonu ayrıca her iki kulübü de “saha olayları” ve “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ya sevk etti. Ayrıca, Fenerbahçe’den bazı idareciler ve antrenörler de “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle disipline gönderildi.

Şimdi gözler, PFDK’nın vereceği karara çevrildi. Mourinho’nun ceza alıp almayacağı ve Galatasaray’ın UEFA/FIFA nezdinde yapacağı başvurunun sonuçları merakla bekleniyor.