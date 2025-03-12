Şebeke Suyunda Petrol Hidrokarbonları Tespit Edildi!

Karaman‘da şebeke suyuna yapılan analizlerde petrol hidrokarbonları tespit edilmesi, şehirde büyük tedirginlik yarattı. İl Sağlık Müdürlüğü’nün duyurusunun ardından halk, içme suyu olarak hazır suya yönelirken, belediyeden acil çözüm bekleniyor.

Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine başlatılan analizlerde, Karaman merkez şebeke suyuna bağlı depodan alınan numunelerde petrol hidrokarbonları tespit edildi. Sonuçların Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’nda değerlendirildiğini belirten İl Sağlık Müdürlüğü, şebeke suyunun içme, yemek yapma, çay demleme ve ağız hijyeni için kullanılmaması gerektiğini açıkladı.

Yetkililer Uyardı: Suyu Yalnızca Temizlik İçin Kullanın!

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan resmi açıklamada, şebeke suyunun yalnızca genel temizlik amacıyla kullanılabileceği ve analizlerin normale dönene kadar her gün numune alınarak Ankara’daki laboratuvara gönderileceği ifade edildi. Ayrıca, belediyeye resmi bildirim yapılarak gerekli tedbirlerin alınması talep edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Karaman Merkez İlçe şehir merkezine su sağlayan ana şebekeye bağlı depodan alınan numunenin analiz sonuçlarında ‘petrol hidrokarbonları’ olarak bilinen bileşiklere rastlanmıştır. Bu durum, yönetmelikte belirtilen şartlara göre uygunsuz olarak değerlendirilmiştir. Analiz sonuçları normale dönene kadar Karaman şebeke suyu yalnızca genel temizlik amacıyla kullanılmalıdır.”

Karamanlı Vatandaşlar Tepkili: “Önlem Alınmalı!”

Karamanlı vatandaşlar, suyun uzun süredir farklı koktuğunu ve tadında değişiklik olduğunu belirterek, yetkililerin bu konuda daha erken uyarı yapması gerektiğini dile getirdi.

Belediye Harekete Geçecek Mi?

Karaman Belediyesi’nden henüz resmi bir açıklama gelmezken, vatandaşlar içme suyu krizinin çözülmesi için belediyeden acil bir eylem planı bekliyor. Şehirde şebeke suyu tamamen kesilmeden, halk sağlığını koruyacak tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.

Sağlık yetkilileri, suyun günlük analizlerinin devam edeceğini ve halkın sağlık riski yaşamaması için sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

