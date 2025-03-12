10 Mart Vizyon Haftası Dopdolu

10 Mart vizyon haftasında sinema salonları birbirinden iddialı yapımlara ev sahipliği yapıyor . Bu hafta bilim kurgudan korkuya, animasyondan gerilime kadar farklı türlerde yapımlar sinemaseverlerle buluşacak. İşte 10 Mart vizyon haftasında gösterime girecek filmler ve detayları:

Mickey 17

Oscar ödüllü yönetmen Bong Joon Ho’nun yeni bilim kurgu filmi Mickey 17, başrolde Robert Pattinson ile dikkat çekiyor. Kendini feda etmeye programlanmış bir klonun hikayesini anlatan film, 10 Mart haftasının en çok merak edilen yapımları arasında yer alıyor.

Ozi: Doğanın Koruyucusu

Aile ve çocuk izleyiciler için özel olarak hazırlanan Ozi: Doğanın Koruyucusu, doğa ve çevre bilinci temalı eğlenceli bir animasyon filmi olarak öne çıkıyor. Laura Dern ve RuPaul gibi isimlerin seslendirme kadrosunda yer aldığı yapım, 10 Mart vizyon listesinde öne çıkan seçeneklerden biri.

Bu Gece Uyku Yok

Gerilim severler için Bu Gece Uyku Yok, tüyler ürpertici atmosferi ve sürükleyici hikayesiyle geliyor. Yönetmen Guillermo Carbonell, izleyicileri uykusuz bırakacak bir korku-gerilim deneyimi sunuyor.

Dalya ve Kırmızı Kitap

Fantastik öğelerle süslenmiş bir macera arayanlar için Dalya ve Kırmızı Kitap, mistik bir dünyada geçen büyülü bir yolculuğu anlatıyor. Film, 10 Mart vizyon haftasında fantastik türü seven izleyicilere hitap ediyor.

Vina: Kötü Ruh

Korku türünün iddialı yapımlarından biri olan Vina: Kötü Ruh, doğaüstü olayları konu alan ürkütücü sahneleriyle sinema severleri gerilim dolu bir atmosfere davet ediyor. Film, 10 Mart takviminin en çok konuşulan korku yapımlarından biri olmaya aday.

Sinemaseverler için dopdolu bir hafta başlıyor. 10 Mart haftasında vizyona giren filmler arasından seçim yaparak unutulmaz bir sinema deneyimi yaşayabilirsiniz.