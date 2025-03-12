İYİ Parti Grup toplantısında konuşan Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında hükümetin politikalarına sert eleştiriler yöneltti. Türkiye’nin jeopolitik olarak dışlandığını ve saray yönetiminin manda zihniyetine teslim olduğunu savunan Dervişoğlu, hükümetin terörle mücadelede de ciddi hatalar yaptığını belirtti.

Manda ve Himayecilik Bugünün Saray Zihniyetinde Hortlamıştır”

İYİ Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Dervişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yetkilerinin gasp edildiğini ve ülkenin çöküşe sürüklendiğini söyledi. Hükümeti manda ve himayecilik zihniyetine sahip olmakla suçlayan Dervişoğlu, Türkiye’nin emperyalist güçlerin politikalarına boyun eğdiğini iddia etti:

“104 sene önce bu mecliste ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ parolasıyla mücadele veriliyordu. Bugün ise, Gazi Meclisimizin yetkileri gasp edilerek Türkiye açık bir çöküşe sürüklenmektedir. O gün Sevr’i hazırlayanlarla, bugün Sevr’e boyun eğenlerin işbirliği devam etmektedir. Manda ve himayecilik bugünün saray zihniyetinde hortlamıştır.”

“Terörist Başından Kurucu Önder Diye Bahsedilen Bir Aşamaya Geldik”

Dervişoğlu, Cumhur İttifakı’nın terörle mücadele konusundaki politikalarını da sert bir şekilde eleştirdi. Hükümetin terör örgütleriyle pazarlık içerisinde olduğunu iddia eden Dervişoğlu, Beştepe-İmralı-Balgat arasında yürütülen siyasi ilişkilerin Türkiye’yi bir felakete sürüklediğini söyledi:

“Eli kanlı müebbetlik bebek katili, terörist başından kurucu önder diye bahsedilebildiği bir aşamaya geldik. Daha önce söylediğim gibi, Türkiye böyle bir delirmişlikle ilk defa imtihan edilmektedir. Ve bu aşama içerisinde bir terör devleti doğurtulmaktadır. Bu süreçte hükümet, terör örgütleriyle masaya oturarak bir ihaneti yönetmektedir.”

Dervişoğlu, SDG, YPG, PYD gibi terör örgütlerinin Türkiye’ye rağmen devletleştirilmeye çalışıldığını belirterek, hükümetin buna karşı sessiz kaldığını söyledi.

“Türkiye Jeopolitik Olarak Dışlanıyor”

İYİ Parti lideri, Türkiye’nin uluslararası ticaret yollarından dışlanmak istendiğini ve Doğu Akdeniz’deki çıkarlarının tehlikeye atıldığını belirtti.

“Türkiye’nin jeopolitik önemi ve gücü aşındırılmakta, adeta paylaşılmaktadır. Türkiye, yeni kurulan ticaret yollarından dışlanmaktadır. Irak’ın kuzeyi ve Suriye petrolleri, Türkiye’ye rağmen İsrail kontrolündeki Doğu Akdeniz’e akıtılacaktır. Bu süreçte Türkiye’nin anayasal olarak felç edileceği bir aşama planlanmaktadır.”

Dervişoğlu, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında Türkiye’nin de hedef alınan ülkeler arasında olduğunu ve Suriye’de yaşananların Türkiye’de de tekrarlanabileceğini söyledi.

“Suriye’de Olanlar, Türkiye’de Olacakların Ön Gösterimidir”

İYİ Parti Grup Toplantısı’nda Dervişoğlu, Suriye’deki gelişmelerin Türkiye’yi doğrudan etkilediğini belirtti. Suriye’de bir “teröristan” yapılanmasının kurulmasına sessiz kalınmasının büyük bir tarihi hata olacağını ifade etti.

“Suriye’de olanlar, Türkiye’de olacakların bir ön gösterimidir. 3 ayrı terör devleti senkronize edilmektedir. PKK Türkiye içerisinde eritilirken, YPG Suriye içerisinde devletleştirilmektedir. Terör örgütleri ve liderleri, takım elbise giydirilerek devlet adamı yapılmakta, terör ise devletleştirilmektedir!”

“Türkiye’nin Egemenliği Tehlikede”

Dervişoğlu, hükümetin dış politikada büyük hatalar yaptığını ve Türkiye’nin bölgesel bir kriz içine itildiğini söyledi. Anayasa değişikliği görüşmeleri ve teröristlerle yapılan pazarlıkların, Türkiye’nin egemenliğini tehlikeye attığını belirtti.

“Ömür boyu başkanlık ihtirasıyla yanıp tutuşan iktidar ve ortakları, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı giriştiği kalkışmanın bedelini milletimize ödettirmektedir. İmralı’daki müebbetlik teröristbaşı bu süreçte sadece bir kukladır. Bu ihanetin hesabını tarih önünde vereceklerdir!”

“İYİ Parti’den TBMM’ye ‘Refah Paketi’ Kanun Teklifi”

Dervişoğlu, İYİ Parti olarak vatandaşların ekonomik sıkıntılarını hafifletmek adına “Refah Paketi” adını verdikleri bir kanun teklifini TBMM’ye sunduklarını duyurdu.

“Tüm milletvekillerimizin imzasıyla bir kanun teklifi hazırlayıp, adına da Refah Paketi diyerek TBMM Başkanlığına sunduk. Bu, iktidar için de bir imtihandır, turnusol kağıdıdır. Bu teklifin Meclis’ten geçmesi halinde, vatandaşımızın alım gücü artacak, geçim sıkıntısı azalacaktır. Eğer iktidar bu teklife karşı çıkarsa, halkın ekonomik sorunlarını görmezden geldiklerini kanıtlamış olacaklardır.”

İYİ Parti Grup Toplantısı’nda Dervişoğlu’ndan Açık Uyarı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı sert açıklamalarla, hükümetin dış politika ve terörle mücadele konusundaki tutumunu eleştirdi. Dervişoğlu, Türkiye’nin uluslararası arenada yalnızlaştırıldığını ve içeride bölünme senaryolarının devreye sokulduğunu ifade ederek, bu sürece karşı duracaklarını ve halkın ekonomik sıkıntılarına çözüm üretmek için Meclis’e kanun teklifi sunduklarını belirtti.

İYİ Parti Grup Toplantısında yapılan bu açıklamaların, önümüzdeki günlerde siyasi gündemde geniş yankı uyandırması bekleniyor.

Toplantının Tamamı;

