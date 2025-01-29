Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş’a 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gazetecilik yaptığı dönemde hakkında “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla dava açılan Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesinin ardından Siirt Valisi Kemal Kızılkaya belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı yayımladığı basın açıklamasında, Siirt Belediyesi Başkanı Sofya Alağaş’ın “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle görevinden geçici tedbir olarak uzaklaştırıldığı” belirtildi.

Anka’nın paylaştığı DEM Parti’den yapılan yazılı açıklamada, “Siirt Belediyemiz iktidar tarafından gasp edildi ve kayyum atandı. Böylece 31 Mart seçimlerinden bugüne halkın oylarıyla seçilen Hakkari, Mardin, Batman, Dersim, Halfeti, Akdeniz, Bahçesaray ve en son Siirt olmak üzere 8 belediyemiz gasp edilmiş oldu” ifadeleri yer aldı.

28 Ocak’taki duruşmaya katılmayan ancak Diyarbakır Adliyesi önünde konuşan Alağaş, “Bu, Kürdün iradesine dönük bir saldırıdır. Dün pes etmedik, bugün pes etmedik, yarın da pes etmeyeceğiz. Bu mahkeme, bu devletin Kürde olan düşmanlığını bir kez daha tescilledi” demişti.

“Davanın hızlandırıldığını” iddia eden Sofya Alağaş “eksik dosyalar ve birleştirilmesi gereken soruşturmalar olduğunu” savunurken, “Mahkeme bütün bunlardan vazgeçip, davayı hızlandırıp, kararını verdi. Kürdün gazetecisini tanımayacaksın, yok sayacaksın ama ‘Birlikte bu ülkede yaşayacağız’ diyeceksin. Kocaman bir yalanın içerisindeyiz” sözlerini eklemişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamaları ve İmralı görüşmeleriyle devam eden süreci hatırlatan Alağaş, ”Her şey çok belirsiz, ne olacağını biz de öngöremiyoruz” demişti.

Alağaş hakkında devam eden davaya rağmen neden belediye başkanı adayı olduğu yönünde yapılan eleştirilere de ”Akdeniz Belediye Başkanının hakkında hiçbir dava yoktu ama kayyum atandı, benden önceki Siirt Belediye başkanının hakkında herhangi bir dava açılmamıştı ama onun yerine de kayyum atandı. Yani sorun, Kürt halkının iradesini tanımamak. Yani Kürtler gazeteci olmasın, belediye başkanı olmasın, milletvekili olmasın. İşin özü bu” yanıtını vermişti.

Ceza kararına DEM Parti’nin sosyal medya hesabından da tepki gösterildi.

Açıklamada “AKP iktidarı yargıyı araçsallaştırmaya devam ediyor. Siirt Belediyesi Eş Başkanımız Sofya Alagaş’ın bugün görülen duruşmasında verilen 6 yıl 3 aylık ceza, iktidarın ısmarlama siyasi kararıdır” denildi.

Siirt Belediyesi Başkanlığı’na kayyum olarak Vali Kemal Kızılkaya atandı?

Siirt Belediyesi’ne atanan kayyum, Vali Kemal Kızılkaya oldu. 10 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siirt Valiliği görevine getirilen Kemal Kızılkaya, uzun yıllara dayanan bürokrasi deneyimi, akademik kariyeri ve idari başarılarıyla dikkat çekiyor.

Hukuk eğitimi almasının ardından kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanında yüksek lisans ve doktora yapan Kızılkaya, kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Kayyum Atanan Davanın geçmişi

Alagaş’ın ceza aldığı dosya, 15 Haziran 2022’de Mezopotamya Haber Ajansı ve Jinews editörü ve muhabirlerinin aralarında olduğu 15 gazeteci hakkında ”terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla başlatılan davanın devamı.

Sofya Alağaş, bir yıl hapis yattıktan sonra görülen ilk duruşmada tahliye edilmiş ve dosyası, diğer gazetecilerin davasından ayrılmıştı.

BBC Türkçe’ye Mahkeme sürecini anlatan Alağaş’ın avukatı Resul Temur ise, “Mahkemenin bu kadar hızlı karar vermesini kayyum atanması için gerekçe yaptıklarını düşünüyorum” dedi.

Avukat Resul Temur, Diyarbakır ve Siirt’te, müvekkili hakkında devam eden iki ayrı soruşturma dosyası olduğunu, mahkemenin beşinci duruşmada, bu soruşturmaların akıbetinin sorulmasına karar verdiğini belirtti.

Temur, her dosyanın savcısına yazı yazıldığını ve Siirt Savcılığından gelen bilgiye göre söz konusu soruşturmanın, Alağaş’ın Jinnewste yaptığı haberlerle ilgili olduğunu ve hukuki olarak her iki dosyasının birleşmesi gerektiğini söyledi.

Avukat Temur, Diyarbakır’daki soruşturmanın sonucunu da beklemeye karar verdiğini ama son celsede bundan da vazgeçtiğini ekledi.

Normal seyrinde devam etse, üç dört ay sonrasına duruşma için gün vermesi beklenen mahkemenin, çok hızlı bir şekilde 19 gün sonrasına gün verdiğini belirten Temur, şöyle devam etti:

”O kadar bariz bir biçimde talimatlandırılmış ve hızlı biçimde karara çıkartılması istenmişti ki, savcı bile kendi mütalaasını hazırlamaya zaman bulamadığı için, iddianamede birkaç kısmı kopyalayarak bir mütalaa oluşturmuştu.”

Sofya Alağaş kimdir?

Safiye Alagaş, 1990 yılında Siirt ilinin Pervari ilçesine bağlı Erkent köyünde doğdu. Ailesiyle birlikte 1993 yılında Adana’ya yerleşmiş, burada ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladı. 2008 yılında gazetecilik kariyerine adım atan Alagaş, 17 yıl boyunca mesleğini sürdürdü.

Bir süre muhabirlik yapan Alagaş, çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalıştı. DEM Parti’den aday olan Sofya Alağaş, yüzde 49,64’le seçimleri kazanmış ve Siirt Belediyesi’ne Başkan olmuştu.

Gazetecilik yaptığı dönemde hakkında “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla dava açılan Siirt Belediyesi Eş Başkanı Sofya Alağaş’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sofya Alağaş, bir yıl hapis yattıktan sonra görülen ilk duruşmada tahliye edilmiş ve dosyası, diğer gazetecilerin davasından ayrılmıştı.