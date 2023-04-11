Ümit Özdağ: Karşımızda AKP, AK-CHP ve AK-İYİ Parti Var

Özdağ, seçimdeki rakipleriyle ilgili olarak “Cumhur İttifakı, Ak-Millet İttifakı ve Ata İttifakı. Seçimlere AKP’nin girdiğini görüyoruz. AK-CHP’nin ve AK-İyi Parti’nin girdiğini görüyoruz.” dedi.

Fetö, Ergenekon kumpasının önde gelen isimlerinden Bekir Bozdağ’ın AKP adayı olduğunu hatırlatan Özdağ şöyle devam etti:

“Balyoz, casusluk, Ergenekon kumpasının ve İçişleri Bakanlığının bütün vali ve kaymakamları, bütün il ve ilçe emniyet müdürlerini fetöcülerden atayan ve İçişleri Bakanlığını bir “fetö bakanlığına” dönüştüren İdris Naim Şahin de İyi Parti Ordu 1. sıra adayı.

Ergenekon balyoz kumpasının AKP’li Adalet Bakanı da CHP Ankara 1. bölge adayı. Bundan dolayı çok net biçimde ifade edebiliriz ki; karşımızda AKP, AK-CHP ve AK-İyi Parti var. Ata İttifakı’nın karşısında Cumhur İttifakı ve AK-Millet İttifakı var. İyi Parti’nin İstanbul ikinci bölge ikinci sıra adayı; Salim Ensarioğlu. Salim Ensarioğlu, “Ne mutlu Türk’üm diyene” diyemiyor. Bunun da yanlış olduğunu, herkesi kapsamadığını söylüyor. Şimdi, Salim Ensarioğlu’na İstanbul’da sevgili İyi Partililer nasıl oy verecekler?

Buradan hem bütün Türkiye’deki hem de Gaziantep’teki sevgili İyi Partililere sesleniyorum; Gaziantep’te İyi Parti bir borsa spekülatörü olduğu iddia edilen Mehmet Mustafa Gürban’ı koymuş birinci sıraya.

Ankara CHP 1. bölge 3. sıra adayı Okan Konuralp açık bir PKK sempatizanı. Bunu ben söylemiyorum, bunu CHP genel başkanlık ofisinden söylediler bana. Bende yazısı var. Bu bilgi bu sabah bana yazılı olarak geldi.

Diyeceksiniz ki, “Cumhur İttifakı listelerinde kötü bir şey yok mu?” Kötü bir şey yok mu demeyelim de “İyi bir şey yok.” Onları zaten Türkiye aşmak zorunda. Erdoğan Türkiye için bir milli güvenlik tehdidi olmuştur. Türkiye bu milli güvenlik tehdidini aşmak zorunda. Listelerin neresinden tutarsanız elinizde kalıyor.

Kimse ben muhalefetim diye eleştiriden hem de ağır eleştiriden kurtulacağını zannetmesin. Siz, muhalefet değil sarı muhalefetsiniz. Sözde muhalefetsiz. Siz Erdoğan’ın en iyi payandalarınız. Erdoğan’ı iktidarda tuttu sizin muhalefet tarzınız. Listelerini fetöye ve pkk sempatizanlarına açan Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve Meral Akşener’i de eleştireceğiz.

Kimse uyguladıkları ambargolarla, kuşatmalarla, psikolojik operasyonlarla Zafer Partisi’ni, Ata İttifakı’nı yok saymasın. Türk milliyetçilerini siyasetten tasfiye etmeyi denemesin. Bunu yaptırtmayacağız. Her oy için savaşarak büyük tasfiye operasyonuna direneceğiz.”

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

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