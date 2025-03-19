Ekrem İmamoğlu Avrupa sahip çıkıyor. Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Bu gelişme, Türkiye’de büyük yankı uyandırırken, Avrupa’dan da tepkiler gecikmedi. Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İmamoğlu’na destek verirken, yaşananları “demokrasiye ciddi bir darbe” olarak değerlendirdi.

Atina Belediye Başkanı Doukas, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ekrem dostum, yanındayız. İstanbul’daki gelişmeleri ve Belediye Başkanı İmamoğlu ile 100 kişinin tutuklanmasını endişeyle izliyoruz.

Erdoğan’ın en güçlü rakibi, İstanbul halkının yüzde 54’ünün oyunu alarak seçilen belediye başkanı, ciddi suçlamalarla gözaltına alındı. Bu, dostumuz Ekrem’e yönelik bir dizi zulmün son halkası olup, son olarak üniversite diplomasının iptal edilmesi, onu Türkiye Cumhurbaşkanlığı yarışından dışlamıştır.

Seçilmiş bir belediye başkanının gözaltına alınması ve yerine atanmış birinin getirilmesi, demokrasiye ciddi bir darbe vurur.”

Ekrem İmamoğlu Avrupa’dan Destek Görmeye Devam Ediyor

Ekrem İmamoğlu’na yönelik gözaltı kararı, Avrupa’dan gelen ilk tepkilerle uluslararası bir mesele haline gelmiş durumda. Atina Belediye Başkanı’nın açıklaması, Avrupa’dan gelen ilk açık destek mesajlarından biri olurken, önümüzdeki saatlerde Avrupa Parlamentosu ve AB yetkililerinden yeni tepkilerin gelmesi bekleniyor.

Öte yandan, İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası Türkiye’de CHP teşkilatları 81 ilde meydanlara inerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu gelişmeyi “siyasi darbe” olarak değerlendirdi.

İmamoğlu Avrupa’dan yükselen tepkilerle gündemde kalmaya devam ederken, gözaltı kararının Türkiye-Avrupa ilişkilerinde yeni bir gerilim yaratabileceği belirtiliyor.