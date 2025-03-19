Özgür Özel ‘Ekrem Başkan Çıkana Kadar Saraçhane’deyim’

Özgür Özel Saraçhane’de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel açıklamasında, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ve diplomasının iptal edilmesine ilişkin “Bu milletin istediğini cumhurbaşkanını seçme özgürlüğü elinden alınıyor” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel ayrıca açıklamasında, Ekrem İmamoğlu serbest bırakılana kadar Saraçhane’de olacağının mesajını verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde açıklamalarda bulundu. Özel açıklamasında, İmamoğlu serbest bırakılana kadar Saraçhane’de olacağının mesajını verdi.

Özgür Özel burada yaptığı açıklamada, İmamoğlu ve beraberindeki 100’ü aşkın kişinin gözaltına alınış şekillerine tepki gösterirken, “Ekrem İmamoğlu ve 106 arkadaşımız, çağrıldıklarında gidecekleri bir yere suçlularmış gibi o kötü fotoğrafları vererek, çalınan kapıların açılması beklenmeden, karşılarındaki her şeyi yıkarak, ayıplı bir muameleyle İstanbul’un iradesine saldırdılar. Yapılan bir darbe girişimidir” diyerek tepki gösterdi.

Özgür Özel açıklamasında, “Tayyip Erdoğan seçebilme özgürlüğüne el atıyor. Bu milletin istediğini cumhurbaşkanını seçme özgürlüğü elinden alınıyor” dedi.

Özgür Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

‘BU ÜLKENİN UMUDUNU ÇALMAK İSTİYORLAR’

Hoş bir güne uyanmayı çok isterdik ama bu ülkenin umudunu çalmak isteyenler, yargı eliyle uzun süredir başlatmış oldukları, sürdürdükleri tacizlerini en hadsiz evresine getirdiler.

Günün ilk saatleriyle birlikte 16 milyon İstanbulluya hizmet etmek için görevlendirilen büyükşehir belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu ve 106 arkadaşımız, çağrıldıklarında gidecekleri bir yere suçlularmış gibi o kötü fotoğrafları vererek, çalınan kapıların açılması beklenmeden, karşılarındaki her şeyi yıkarak, ayıplı bir muameleyle İstanbul’un iradesine saldırdılar. Yapılan bir darbe girişimidir.

Milletin verdiği mesajı almamışlardır. Yenilmeyi kabullenememişlerdir. Güya yenilmezdi, bütün meşruiyetini sandıktan alıyordu. Her sandık önceden yaptıklarını temizliyor, bundan sonra yapacaklarına alan açıyor. 31 Mart’ta ilk kez kaybetti 2. Parti oldu Ve İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder dediği İstanbul’u 3. Kez İmamoğlu’na kaybetti. İmamoğlu onu 4 kez üst üste yendi.

O yüzden her gece kendi sesiyle uyanıyor. İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır. İstanbul’u kaybeden Tayyip Erdoğan Türkiye’yi kaybedecekti. İstanbul’u kazanan İmamoğlu da Türkiye’yi kazanacaktı.

Demokrasi treninden indi, darbecilerin safına o istasyonda katıldı. Recep Tayyip Erdoğan Bey’in indiği istasyonda 15 Temmuz darbecileri, Kenan Evren vardır. Artık onların ruh ikizidir, onların yol arkadaşıdır. Bu yüzden, tercihi bir kez daha milletin karşısına devleti dikmek olmuştur.

Bu halk devletine saygı duyar. Askere gider vergi verir ama devlet milletin karşısına dikilirse millet kazanır. Daha önce Kenan Evren bu millete bu kişiyi seç dediğinde, sandığın birinde kendi varken bir sivil adayı seçen bu milletin feraseti, sandığı ve sandığın seçtiklerini korur.

‘MİLLETİN KARŞISINA DEVLETİ DİKTİLER’

Milletin karşısına devleti diken Erdoğan’a karşı bu millet yine kazanacaktır. Ezanın da dalgalanan ay yıldızlı bayrağın da, diplomasının da tapusunun da cumhuriyetin güvencesinde olduğunu bilir.

Artık kimsenin tapusunun, kimsenin hisse senedinin, banka cüzdanının hiçbirinin garantisi yoktur. Dün 28 kişinin diploması iptal edildi. Diğer 27 kişinin günahı ne? 35 yıl önce Türkiye’nin 2025-26 yılında cumhurbaşkanı olacak birinin sınıf arkadaşı olmak.

Ekrem’in yanında arkadaşları da yandı. Tayyip Erdoğan seçebilme özgürlüğüne el atıyor. Bu milletin istediğini cumhurbaşkanını seçme özgürlüğü elinden alınıyor.

İstanbul Üniversitesi’nden buraya kadar barikat dinlemeden gelen gençlere teşekkür ediyorum. Biz burada Ekrem başkan hakim karşısında yanında olacağım ana kadar, Ekrem başkana emanet edilen, Ekrem Başkanın bize emanet ettiği İBB’ye sahip çıkacağız.

Birileri yetkisiz bir yönetim kurulunu çağırıp diplomayı iptal ettiler. Birileri aylardır duyduğumuz kumpas davalarının hepsini birden devreye soktu.

Güya bizi durduracaklar. İzmir’i Ankara’yı Trabzon’u durdurabildiniz mi? Ne bizi ne Ekrem Başkanın mücadelesini durdurabilirsiniz.

Ekrem İmamoğlu’nun sağlığı, kararlılığı, umudu yerindedir.

Elbette 4 gün boyunca, örgütlerimizle, bütün Türkiye’de olmamız gereken yerde, duruşta en büyük kararlılıkla olacağız. Çağrıldığımız yere koşmaya, Ekrem Başkana sahip çıkmaya hepinizi davet ediyorum.

Oraya bir sandık koyacağız, 1.750.000 üyemiz de oy verecek. Bir sandıkta ta ise Cumhuriyete inanan, demokrasiye inanan, o sandığın kendisinin evladının, torununun geleceğinin garantisi olduğuna inanan, bankadaki parasının teminatının da demokrasi olduğunu, malına mülküne canına kast edilmesin diye düşünen herkesi 23 Mart’ta sandığa bekliyoruz.

Bütün Türkiye’yi dayanışmaya çağırıyoruz.

Son CHP’li hapse tıkılana, vurulana kadar bu yolun yolcusuyuz. Önderimizin gösterdiği yolda yürümeye devam ediyoruz.

SORU-CEVAP

Biz, haftalardır bu organize kötülüğün, bir kişinin kendi rakibinden kurtulmak için hukuku kendi siyasi hesaplarına alet ettiği kötülüğün bunların hepsini yapabileceğini değerlendiriyorduk. Dün akşam üstü hepsini birden yapmaya kalktılar.

Bunların gözü döndü, ‘iktidarın değişeceği buradan belli’ kabulümüz var. Ekrem Başkanla her konuşmamızda, helalleşip davamızı birbirimize emanet ediyorduk. Dün akşam da böyle bir konuşma yaşadık.

Ekrem Başkan Vatan Emniyette olduğu sürece ben burada olacağım, Çağlayan’a geçtiğinde elbette orada olacağım. Şu an bu mekanın misafirleriyiz. Burayı İmamoğlu’na emanet eden İstanbullulardır.

İlk değerlendirmeyi yaptık, nerede olayım diye soranlara, burada olun (Saraçhane) diyorum. İBB Başkanına yapılan gözaltının dövize ne yaptığı, borsaya ne yaptığı, Biz bu mücadeleyi milletin emanetine sahip çıkma zemininde sürdüreceğiz.

Bunun kaç gün olduğu önemli değil. Hedef bu iradeyi kuran iradenin, ülkeyi kurtarmak üzere göstereceği iradedir. Bu kararlılık Ekrem Başkanın kararlılığıdır, bu kararlılık CHP’nin kararlılığıdır.

Karşımızdaki yapı ahlaki bir yapı olmadığı için, sine-i millete döndüğünüzde o koltukların tamamını doldurulurlar. Anayasayı değiştirecek AKP çoğunluğunu tarif ediyor bu. Parlamento çoğunluğunu alacak bir muhalefeti tuttuysak, zaten Cumhurbaşkanını değiştireceğiz. Milletten aldığımız emanete sahip çıkmayı başarmalıyız.

Her kötülüğe hazırız, çünkü meselenin bir var olmak yok olmak meselesine dönüştüğünün farkındayız.

Suç örgütü lideri diye yazdıkları yerde yazım hatası var. Recep Tayyip Erdoğan yerine Ekrem İmamoğlu yazmışlar. Bu süreç ne Pazar günkü seçimi etkiler, ne de adayımızı etkiler. Yürüyüşümüz İmamoğlu ile birlikte iktidara kadar devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Türkiye sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarla güne uyandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 100’den fazla kişi için gözaltı kararı verildi.

Operasyonda, Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Meclis üyesi eski Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol ile şarkıcı Ercan Saatçi’nin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İlk gözaltı haberinin ardından başsavcılıktan yapılan açıklamada ikinci bir soruşturma daha başlatıldığı bildirildi. Bu soruşturmada da PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçu işlendiği öğrenildi.