Rusya KKTC’ye Konsolosluk mu Açıyor?

Rus haber ajansı TASS, Rusya’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Büyükelçiliğinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını duyurdu.

Ajansın haberine göre Rusya’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Büyükelçiliğinden bir yetkili, “Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak” açıklamasında bulundu.

Yetkili, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa’nın uzun süredir Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik konsolosluk hizmetleri verdiğini kaydetti.

Rus medyasında çıkan haberin ardından açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar şunları söyledi:

“Konsolosluk açmak gibi bir talepleri olmadı. Ofis açma girişimleri vardı. İngiltere’nin de ofisi var. Rusya’nın da olması bizim için sakıncalı değildir. Burada bir çok Rus var, tabii ki bir ofis açıp bir takım işlerini sürdürmeleri normaldir. Açarlarsa iyi olur.”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da haberi yalanlayarak “Bir ofis açma girişimleri vardır fakat konsolosluk açmak bambaşka bir şeydir, böyle bir şey yoktur” diye konuştu.

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