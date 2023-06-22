Dünyanın En İyi Restoranları: 2023 Listesi Açıklandı

Dünyanın en iyi restoranları listesinin zirvesinde Peru’nun başkenti Lima’daki Central yer aldı. İşte Dünyanın En İyi Restoranları;

Şef Virgilio Martinez’in dinamik tadım menüsü restoranı, And dağlarının tepelerinden elde edilen patateslerden, okyanustan gelen deniz kestanesine kadar Peru’nun çok çeşitli coğrafyasından malzemeler sunuyor.

Gastronomi Oscar’ı “World’s 50 Best” ödülü bu yıl da sahiplerini buldu.

İspanya’nın Valencia şehrinde düzenlenen bu yılki ödül töreninde ilk 50’ye 5 kıtada 24 ülkeden restoranlar dahil oldu. Önceki yıllarda olduğu gibi, listeye yine Avrupa’daki restoranlar hakim – ancak bu yıl kazanan Güney Amerika’dan.

Dünyanın En İyi Restoranları: Zirve Peru’nun

Büyük ödülün bu yılki kazananı geçen yıl ikinci olan Lima’daki (Peru) Central restoran oldu.

Central uzun zamandır bir gurme cenneti olarak biliniyor ve Pasifik ile And Dağları arasındaki Peru mutfağı, çeşitli etkileri ve geleneklerinin yanı sıra denemeye istekli olmasıyla Latin Amerika’nın en iyilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Central’a ek olarak, Lima’daki diğer üç restoran da ilk 50’ye girdi: Maido (6), Kjolle (28) ve Mayta (47).

Gurme restoranlar sıralamasında bu kez ikinci sırayı, 2022’de üçüncü sırada yer alan Barselona’daki Disfrutar aldı.

Bununla birlikte, neredeyse tüm en iyi restoranlarda olduğu gibi, lezzetlerin fiyatları enflasyonla boğuşan sıradan insanlar için pek uygun değil.

Bu arada önceki kazananlar bir sonraki sıralamaya dahil edilmiyor. 2022’nin galibi olan ve üç Michelin yıldızıyla ödüllendirilen Kopenhag’daki Geranium bu yüzden listede yer almadı.

Türkiye’den 2 Restoran İkinci 50’de

Listenin 51-100 arasında sıralanan restoranlardan oluşan ikinci yarısı Haziran ayı başında açıklandı.

Geçen yıl İlk kez açıklanan İstanbul Michelin Rehberi’nde iki yıldız alan tek restoran olan TURK Fatih Tutak da listeye girdi. Listede ilk kez yer alan TURK Fatih Tutak 66. sırada yer aldı.

Listede İstanbul’dan yer alan bir diğer restoranda Neolokal oldu. Geçen yılki listede olmayan Neolokal 63’ün sırada yer alıyor.

Dünyanın En İyi Restoranları: İlk 50;

1. Central (Lima, Peru)

2. Disfrutar (Barcelona, İspanya)

3. Diverxo (Madrid, İspanya)

4. Asador Etxebarri (Atxondo, İspanya)

5. Alchemist (Kopenhag, Danimarka)

6. Maido (Lima, Peru)

7. Lido 84 (Gardone Riviera, İtalya)

8. Atomix (New York City, ABD)

9. Quintonil (Mexico City, Meksika)

10. Yeni: Table by Bruno Verjus (Paris, Fransa)

11. Yeni: Trèsind Studio (Dubai, BAE)

12. A Casa do Porco (São Paulo, Brezilya)

13. Pujol (Mexico City, Meksika)

14. Odette (Singapore)

15. Yeni: Le Du (Bangkok, Tayland)

16. Reale (Castel di Sangro, İtalya)

17. Yeni: Gaggan Anand (Bangkok, Tayland)

18. Steirereck (Viyana, Avusturya)

19. Don Julio (Buenos Aires, Arjantin)

20. Quique Dacosta (Dénia, İspanya)

21. Den (Tokyo, Japonya)

22. Elkano (Getaria, İspanya)

23. Yeni: Kol (Londra, İngiltere)

24. Septime (Paris, Fransa)

25. Belcanto (Lizbon, Portekiz)

26. Schloss Schauenstein (Fürstenau, İsviçre)

27. Florilège (Tokyo, Japonya)

28. Yeni: Kjolle (Lima, Peru)

29. Boragó (Santiago, Şili)

30. Frantzén (Stockholm, İsveç)

31. Mugaritz (San Sebastian, İspanya)

32. Hiša Franko (Kobarid, Slovenya)

33. Yeni: El Chato (Bogotá, Kolombiya)

34. Uliassi (Senigallia, İtalya)

35. Ikoyi (Londra, İngiltere)

36. Yeni: Plénitude (Paris, Fransa)

37. Yeni: Sézanne (Tokyo, Japonya)

38. The Clove Club (Londra, İngiltere)

39. The Jane (Antwerp, Belçika)

40. Restaurant Tim Raue (Berlin, Almanya)

41. Le Calandre (Rubano, İtalya)

42. Piazza Duomo (Alba, İtalya)

43. Leo (Bogotá, Kolombiya)

44. Le Bernardin (New York City, ABD)

45. Nobelhart & Schmutzig (Berlin, Almanya)

46. Yeni: Orfali Bros (Dubai, BAE)

47. Mayta (Lima, Peru)

48. Yeni: La Grenouillère (La Madelaine-sous-Montreuil, Fransa)

49. Yeni: Rosetta (Mexico City, Meksika)

50. The Chairman (Hong Kong)

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