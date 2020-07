Dünyanın En Ünlü Caddeleri: Göz Kamaştıran 10 Cadde

Çoğu şehirde binlerce sokak olmasına rağmen, bir veya iki cadde her zaman diğerlerinden daha iyi bilinir hale gelir. İster alışveriş olanakları, gece hayatı merkezi, eğlence merkezi veya tarihteki yerleri nedeniyle olsun, gezginlerin her zaman ziyaret ettiği caddeler vardır. İşte dünyanın en ünlü caddeleri listemiz…

Bu ünlü sokaklar, bulvarlar, caddeler ve ünlü yollar aynı zamanda dünyanın en çok fotoğraflanan yerleri. İşte göz kamaştıran 10 ünlü cadde;

1. Champs-Elysées

Sinemaları, kafeleri, lüks mağazaları ve at kestanesi ağaçları ile Champs-Élysées, sadece Paris ve Fransa’nın değil, dünyanın en ünlü caddesi. Bu zarif ve geniş cadde, Place de la Concorde’dan Arc de Triomphe’ye kadar uzanıyor. Champs-Elysées aynı zamanda Paris’in en prestijli alışveriş caddelerinden biri. Fransa’nın en pahalı bölgesi olan caddede ortalama gelirli vatandaşların yaşaması mümkün değil. Binalar genelde ofis şeklinde kullanılıyor. 1975’ten bu yana, Fransa Bisiklet Turu burada bitiyor.

2. Las Vegas Strip

Dünyanın kumar başkenti Las Vegas, güney Nevada çöl manzarasının ortasında yer alıyor. Las Vegas Güney Bulvarı’nın bir uzantısı olan şerit şehirde fevkalade bir atmosfer yaratıyor. Özenle dekore edilmiş dev casino otellerinin sıralandığı cadde ışıl ışıl.

3. Via Dolorosa / Dünyanın En Ünlü Caddeleri

Kudüs’ün Eski Şehri içinde, çarmıha gerilme yolunda Hz. İsa’nın son adımlarını attığına inanılan cadde. Yaklaşık 250 metrelik rota yüzyıllar boyunca sürekli değişti. 20. yüzyıldaki arkeolojik keşifler, Via Dolorosa’nın Batı tepesindeki erken rotasının aslında daha gerçekçi bir yol olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, hacılar geleneksel olarak, İsa’nın acılarıyla özdeşleşerek rotayı yürürler. Rota boyunca, her biri belirli bir hikaye veya olayla bağlantılı 14 İstasyon Haç var.

4. Wall Street

Wall Street, Finans Bölgesi’nin tarihi kalbi ve New York Borsası’nın evi. Amerika’nın neredeyse ekonomisine ismini veren cadde Broadway’den Doğu Nehri’ne inen dar bir sokak. New York Menkul Kıymetler Borsası 1817 yılında kuruldu. New York’taki diğer ünlü caddeler Broadway, Fifth Avenue ve Madison Avenue’dur.

5. Khaosan Road

Khaosan Road, Tayland’ın başkenti Bangkok’taki kalabalık bir cadde. Khaosan, eski zamanlarda büyük bir pirinç pazarıymış. Son 20 yılda, Khaosan Road dünyaca ünlü bir caddeye dönüştü. Yurt tarzı hostellerden makul fiyatlı 3 yıldızlı otellere, ayrıca barlara, yemek tezgahlarına, restoranlara, marketlere, internet kafelere ve seyahat acentelerine kadar dopdolu bir cadde.

6. Orchard Road

Orchard Road, Singapur’un ana alışveriş caddesidir ve düzenli olarak yerli halk tarafından sıkça ziyaret edilmektedir. Yerli halkın olduğu kadar turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği yolun ismi geçmişteki meyve bahçelerinden geliyor. Orchard Road, alışveriş merkezleri, çok sayıda lüks restoran, kahve zinciri, kafe, gece kulübü ve otelle çevrili. Aynı zamanda Singapur Cumhurbaşkanının resmi ikametgahı da burada.

7. La Rambla

Ağaçlarla kaplı La Rambla, İspanya’nın en işlek ve en hareketli yaya caddesi. Barselona’daki La Rambla şehrin kalbi niteliğinde. Genellikle Las Ramblas olarak adlandırılır, çünkü aslında hepsi farklı bir his veren birkaç farklı caddeden oluşur.

8. Hollywood Bulvarı

Los Angeles’taki Hollywood Bulvarı’ndaki Walk of Fame, ünlü aktörleri, müzisyenleri, yönetmenleri, yapımcıları, tiyatro gruplarını ve diğerlerini eğlenceye katkıları nedeniyle anmak için kaldırıma gömülü bir dizi yıldızdan oluşuyor. 2 bin 400’den fazla yıldız ölümsüzleştirildi. Her yıl yaklaşık 200 yıldız adayı Hollywood Ticaret Odası’nın onayına sunuluyor ve sayı her yıl artıyor.

9. Abbey Road

Londra’nın kuzeyinde yer alan Abbey Road güneydoğu ucunda bulunan Abbey Road Studios, dünyaca ünlü rock grubu Beatles’ın kayıtlarının birçoğunun yapıldığı stüdyo. Nisan 1969’da grup halinde çektirdikleri fotoğrafın albüm kapağı olması Abbey Road’ı dünyanın en ünlü caddeleri arasına soktu. Bugün, turistler genellikle kendi Abbey Road albüm kapaklarını oluşturmak için buraya geliyorlar.

10. Lombard Caddesi

San Francisco’daki Hyde ve Leavenworth sokakları arasında yer alan Lombard Street, dünyanın en kıvrımlı caddesi olmasıyla ünlür. Lombard Street’in sekiz keskin dönüşü dik eğimi azaltmak için oluşturulmuş. Bu bölümdeki hız limiti sadece 8 km/s.