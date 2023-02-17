Birsen Altuntaş TV100 Tarafından İşten Çıkarıldı

Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu’nun ATV’nin isteğiyle depremzedelere yardım için düzenlenen ‘Türkiye Tek Yürek’ isimli kampanyanın ortak yayınında yer almayacağını duyuran gazeteci Birsen Altuntaş TV100 tarafından işine son verildiğini açıkladı..

Gazeteci Birsen Altuntaş, ATV’nin ‘Türkiye Tek Yürek’ yayınından Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu’nu çıkardığını duyuran gazeteci Birsen Altuntaş, TV100 tarafından işine çıkarıldığını açıkladı.

Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, haberi yayınladıktan sonra kendisine “Korkmadın mı? Nasıl yazdın?” soruları sorulduğunu ifade ederek haberi doğruladığı için yazdığını belirtti.

Birsen Altuntaş TV100 tarafından işten çıkarılma sürecini şöyle anlattı:

“Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu gibi halkın 2 dev starının, kendi yüzü oldukları kanalın stüdyolarında, üstelik de birlik beraberlik temalı Türkiye Tek Yürek bağış gecesine katılım sağlayamaması sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde de çok önemli bir haber olurdu.

Günlerdir bu haberle ilgili “Korkmadın mı? Nasıl yazdın?” ve benzeri sorularla ulaşan birçok kişi oldu. Önemle belirtmek isterim ki, haberin doğruluğunu teyit ettiğim için yazdım.

Durum bu olmakla beraber önemli olan ne yaşanırsa yaşansın hepimizin tek yürek olmayı başarabilmesi.

Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu zamanlarda, bu konunun gündemde olmasının doğru olmayacağını belirtirken tv100 tarafından işten çıkarıldığımı duyunca varlığını hissettiren herkese teşekkürü borç bilirim, sağ olsunlar.”

Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu’nun ATV’nin isteğiyle depremzedelere yardım için düzenlenecek ortak yayında yer almayacağı iddia edilmişti.

1-)#OktayKaynarca ve #Kenanİmirzalıoğlu gibi halkın 2 dev starının, kendi yüzü oldukları kanalın stüdyolarında, üstelik de birlik beraberlik temalı #TürkiyeTekYürek bağış gecesine katılım sağlayamaması sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde de çok önemli bir haber olurdu. — birsenaltuntas (@birsenaltuntas1) February 17, 2023

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