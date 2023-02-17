Mimarlık Fakültesine İlahiyat Mezunu Dekan: Muhittin Kapanşahin

Karabük Üniversitesi’nin Safranbolu’da bulunan Başak Cengiz Mimarlık Fakültesine İlahiyat Fakültesi mezunu Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin’in atandığı ortaya çıktı.

Olayı duyuran gazetecilerden Fatih Altaylı Twitter’da “Depremden ders çıkardık diyenlere gülüyorum. Ders mers çıkarmadılar. Çıkarsalardı Karabük Üniversitesi Safranbolu Mimarlık Fakültesine hem de depremden sonra İlahiyat mezunu dekan atamazlardı. İsteyen araştırsın. Adı Muhittin Kapanşahin” ifadelerini kullandı.

Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Dekanlığına atanan İlahiyatçı-Tarihçi Muhittin Kapanşahin’e sosyal medyada tepkiler geldi.

Gelen eleştirilerin ardından BRTV’ye konuşan Dekan Muhittin Kapanşahin “’Mimari ve şehircilik benim üzerinde kalem oynattığım söz söylediğim ders verdiğim bir alan ama ben mimarlık eğitimi almış ve mimar gibi bir bilgiye sahip kişi değilim” dedi.

Kapanşahin açıklamasında şunları söyledi:

“Karabük İmam hatip Lisesi Mezunuyum 1990 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesin kazandım ve oraya gittim bu gidişle birlikte 32 sene hayatım orada devam etti. Okul bittikten sonrada akademik hayatımda orada başladı. Erciyes Üniversitesinde Yüksek lisans, doktora ve orada profesörlüğe Kadar geldim. 1 Ağustos’ta Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Öğretim Üyesi olarak başladım. Ben Yüksek Lisans ve Doktoramı İstanbul Tarihi alanında yaptım. Çalışma konularım hem yüksek lisans hem de doktora konum Kanuni Sultan Süleyman üzerine idi ve ‘Kanuni Sultan Süleyman’nın Batı Fetih Politikası’ adlı bir kitabım yayımlanmış durumda. Tarih bölümünde Öğretim üyesi olarak çalıştım ve tarih bölümü orta çağ alanında Doçentliğimi yine Orta çağ alanında da Profesörlüğümü aldım.

Gayet samimi şekilde şunu ifade edebilirim ben 18 yaşında burada bir genç delikanlı olarak ayrılan bir insanım 32 yıl gibi bir uzun sürede Erciyes Üniversitesinde Eğitimim ve Akademik hayatımı tamamlamış oldum. Karabük Üniversitesinde de Tarih bölümüne Orta Çağ anabilim dalına Öğretim üyesi olarak geldim ve bütün derslerim Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde lisans, yüksek lisans, doktora dersleri olarak devam ediyor.

Basına da konu olan Dekanlığımız le ilgili şunu ifade etmek isterim öncelikle Dekanları Yüksek öğretim Kurumu atamakta teklifi Rektörler yapmakta yani 3 öğretim üyesi teklif eder ve bu 3 öğretim üyesinden birini YÖK Dekan olarak atar. 31 Ocak tarihi ile bize tebliğ edildi buraya atandığımız tabi ben tarihçiyim fakat ben tarihe olan merakımdan dolayısıyla İlahiyat Fakültesi sonrasında çalışma alanımı tarih üzerine yaptım. Yani bu noktada benim mimari ve şehircilik üzerinde kalem oynattığım söz söylediğim ders verdiğim bir alan ama şunu diyemem; Yani ben mimarlık eğitimi almış ve mimar gibi bir bilgiye sahip bir kişi değilim böyle bir iddia da bulunamam. Fakat dediğim gibi mimaride bilim tarihimizin de şehir tarihimizin de islam medeniyeti içerisindeki ayrılmaz bir unsur olduğundan dolayı kendisiyle derslerimle ilgili olarak yakın bir ilişki içerisinde olduğumu ifade edebilirim.”

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