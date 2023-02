Hatay’dan acı haber geldi. Christian Atsu hayatını kaybetti!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu hayatını kaybetti.

Günlerdir kendisinden haber alınamayan ve enkazda arama çalışmaları sürdürülen Hataysporlu futbolcu, yüzlerce insana mezar olan Rönesans Rezidans’ta kalıyordu. Atsu’nun menajeri Murat Uzunmehmet, sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile, Ganalı futbolcunun yaşama veda ettiğini duyurdu.

Menajer Uzunmehmet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti.” ifadelerini kullanırken, “Atsu’nun cansız bedenine enkaz altında ulaşıldı. Şu anda hala daha eşyaları çıkarılıyor. Telefonu da bulundu.” açıklamasını yaptı.

Christian Atsu, Süper Lig’deki ilk ve tek golünü depremden sadece 1 gün önce ligin 23. haftasında oynanan Kasımpaşa mücadelesinde atmıştı.

“KADER NOKTASI BURASI”

Hatayspor ile oynadığı son maçta, Kasımpaşa ağlarına son saniyede attığı golle takımına galibiyeti getiren Atsu, o golü atmamış olsaydı belki de hayatta kalacaktı. Hatayspor İdari Menajeri Fatih İlek, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Takım bulursam ayrılabilir miyim?’ dedi. Volkan Hoca da bu isteğini kabul etmişti. O maçta süre almadı; ama Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti. Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı. Maçtan sonra o kadar büyük bir birliktelik oluşmuştu ki, Volkan Hoca’nın onu kucaklaması, saha içi ve soyunma odasındaki sevinçleri gözümün önünden gitmiyor. Kader noktası burası.”

“GOLÜ ATMASAYDI GİDECEKTİ”

“Uçak bileti vardı; ama iyi oynayıp, golü attığı için gitmekten vazgeçti. Yaşadığı çoşkudan sonra ‘gitmeyeyim, burada kalayım’ dedi. En mutlu olduğu günde depreme yakalandı. Akşam 23.00’te uçağı vardı. İstanbul, sonrasında Fransa’ya gidecekti. Vazgeçti, tam anlamıyla bir trajedi oldu.”

CHRISTIAN ATSU İÇİN MESAJLAR

Futbol camiası, Hatay’da yıkılan rezidansın enkazında cansız bedenine ulaşılan Ganalı futbolcu Christian Atsu için başsağlığı mesajları yayımladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Atakaş Hatayspor’un 31 yaşındaki oyuncusunun hayatını kaybetmesi nedeniyle paylaşımda bulundu.

TFF’den yapılan açıklamada, “Atakaş Hatayspor’un futbolcusu Christian Atsu’nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Christian Atsu’nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz. Depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızın acısını derinden yaşıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun.” ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübü’nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, “Christian’ı kaybettik. Hep kalbimizde olacaksın Christian Atsu. Christian Atsu’nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz.” denildi.

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan paylaşımda, “Hepimizin başı sağ olsun. Atakaş Hatayspor oyuncusu Christian Atsu’nun vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu’ya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Galatasaray’dan yapılan açıklamada, “Atakaş Hatayspor futbolcusu Christian Atsu’nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Christian Atsu’nun ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz.” mesajı paylaşıldı.

Öte yandan, önceki kulübü Newcastle United ise” Christian Atsu’nun Türkiye’de meydana gelen yıkıcı depremlerde trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini öğrenmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yetenekli bir oyuncu ve özel bir insan olarak oyuncularımız, teknik ekibimiz ve taraftarlarımız tarafından her zaman sevgiyle hatırlanacak. Huzur içinde yat Christian ” paylaşımında bulundu.

We are profoundly saddened to learn that Christian Atsu has tragically lost his life in Turkey's devastating earthquakes.

A talented player and a special person, he will always be fondly remembered by our players, staff and supporters.

Rest in peace, Christian. 🖤🤍

— Newcastle United FC (@NUFC) February 18, 2023