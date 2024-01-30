Alzheimer bulaşıcı olabilir mi? Yeni araştırmada şok sonuçlar

University College London’daki bir araştırma ekibi, Alzheimer hastalığının insandan insana bulaştığına dair ilk net kanıtı bildirdi. / Alzheimer bulaşıcı mı?

Araştırmacılar, olağanüstü derecede nadir vaka çalışmasıyla, büyüme hormonu tedavisinin çocuklara toksik proteinleri nasıl naklettiğini ve erken başlangıçlı Alzheimer gelişimine neden olduğunu gösterdi.

1950’lerin sonlarından itibaren yaklaşık 25 yıl boyunca büyüme hormonu, belirli fiziksel gelişim sorunları olan çocukları tedavi etmek için ara sıra kullanıldı.

C-hGH (kadavradan türetilen büyüme hormonu) olarak bilinen hormon, ölen kişilerin hipofiz bezlerinden toplanıp alışılmadık derecede kısa boylu çocuklara enjekte edildi.

Yıllar geçtikçe, büyüme hormonuyla tedavi edilen çocukların beklenmedik derecede yüksek bir yüzdesinde, Creutzfeldt-Jakob hastalığı adı verilen ölümcül bir nörodejeneratif durum gelişti.

Hastalığa prion adı verilen toksik yanlış katlanmış proteinler neden oldu.

1985’e gelindiğinde c-hGH’yi Creutzfeldt-Jakob hastalığına bağlayan kanıtlar güçlüydü.

Araştırmacılar bazı c-hGH örneklerinin toksik prionlar içerdiğini keşfetti ve bu, sağlıklı beyinlerde nörodejeneratif hastalığın tohumunu attı.

İnsan kaynaklı büyüme hormonunun yerini hızla daha güvenli, sentetik bir versiyon aldı.

Yakın zamanda, Creutzfeldt-Jakob (Deli Dana Hastalığı) hastalığından ölen büyüme hormonu hastalarından alınan tarihi beyin dokusu örneklerini inceleyen bir araştırmacı ekibi, Alzheimer hastalığının ilginç belirtilerini keşfetti.

Ölen hastalar, Alzheimer hastalığının bir belirtisi olan alışılmadık derecede yüksek amiloid protein birikimleri barındırıyordu.

Böylece şu soru ortaya çıktı: Alzheimer hastalığı diğer prion hastalıkları gibi insandan insana bulaşabilir mi?

Hastalar Creutzfeldt-Jakob hastalığından çok genç yaşta öldükleri için Alzheimer’a yakalanıp yakalanmayacaklarını söylemek imkansızdı.

Ancak daha sonra yapılan bir araştırma, bazı c-hGH örneklerinin amiloid protein birikimleri içerdiğini keşfetti ve hayvan testleri, kontamine büyüme hormonu verilen farelerde Alzheimer patolojisi belirtileri geliştiğini ortaya çıkardı.

Dolayısıyla bu noktada Alzheimer hastalığının insandan insana bulaştığını varsaymak makuldü ancak araştırmacıların hâlâ bir tür sağlam kanıta ihtiyacı vardı.

Ekip burada yakın zamanda Londra’daki Ulusal Prion Kliniğine nörolojik sorunlarla başvuran sekiz hastayı inceledi.

Sekiz hastanın tümü çocukluk döneminde c-hGH ile tedavi edilmişti ve şu anda 38 ila 55 yaşları arasındaydı.

Bu hastaların beşine erken başlangıçlı demans tanısı konuldu ancak Creutzfeldt-Jakob hastalığına ait herhangi bir patolojik belirti görülmedi.

Bu hastaların beşi de Alzheimer tanısı kriterlerine uyuyordu ancak daha da önemlisi, hastalığın erken başlangıcına yönelik herhangi bir genetik yatkınlık belirtisi göstermediler.

“Alzheimer bulaşıcı denilemez”

Manchester Üniversitesi’nden Andrew Doig, yeni bulguların kapsamlı ve dikkatli olduğunu söylüyor ancak aslında sadece sekiz inanılmaz nadir vakadan daha geniş bir çıkarım yapılması konusunda uyarıyor:

“Burada bildirilen yeni Alzheimer türü, hastalığın yayılmasının yeni bir yolunu ortaya çıkardığı için bilimsel olarak büyük ilgi görse de, hastalığın ortaya çıkma şekli 40 yıldan fazla bir süre önce durdurulduğu için bundan korkmak için hiçbir neden yok. İnsan beyninden beyne bu şekilde hastalık bulaşması bir daha asla yaşanmaz.”

Birleşik Krallık Alzheimer Araştırmaları’ndan Susan Kohlhaas da aynı fikirde ve bu bulguların Alzheimer’ın insandan insana bulaşmasının olağanüstü derecede nadir bir örneğini gösterdiğini öne sürüyor, ancak aynı zamanda bu tür vakaların günümüzde meydana gelme ihtimalinin düşük olduğunu da belirtiyor.

Bunun yerine Kohlhaas, keşfin, bu hastalığın nasıl ilerlediğine dair yeni bilgiler sağlayarak araştırmacıları yeni tedavilere yönlendirmeye yardımcı olacağını umduğunu söylüyor.

Kohlhaas, “Günlük aktiviteler veya rutin tıbbi prosedürler gibi başka herhangi bir yoldan geçilebileceğini gösteren hiçbir kanıt yok. Ancak bu çalışma, amiloid parçacıklarının beyinde nasıl yayılabileceği hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkardı ve Alzheimer hastalığının nasıl ilerlediği ve yarının tedavileri için potansiyel yeni hedefler hakkında daha fazla ipucu sağladı” diyor.

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