Yargıtay Anayasa Mahkemesi kararı için “Hukuki değeri yok” dedi

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yine bir ilk yaşandı ve Yargıtay Anayasa Mahkemesi kararı için “hukuki değeri yok” ibaresini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nce verilen ikinci ihlal kararını değerlendiren Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM’nin kararını yine dikkate almadı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Can Atalay hakkında “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” yönlerinden verilen hak ihlali kararına uyulmaması nedeniyle yapılan ikinci ihlal başvurusunu görüşerek ikinci kez ‘hak ihlali’ kararı vermişti.

Karar 21 Aralık’ta İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaşmış ancak mahkeme yine olduğu gibi Yargıtay’a göndermişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını, bu bağlamda Anayasa’nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını belirterek Anayasa Mahkemesi’nin kararına uyulmamasına karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay’ın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına karar vermiş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de kararı uygun bulmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Can Atalay 14 Mayıs’taki seçimlerde milletvekili seçilmiş, bunun üzerine avukatları “milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi” talebiyle Yargıtay’a başvurmuştu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise talebin reddine hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvurunun ardından süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay’a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, ekim ayının sonunda aldığı kararla Atalay’ın bireysel başvurusunda, “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma” hakkı ile “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiği sonucuna varmış, ayrıca Atalay’a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesi tarafından, Atalay’ın yeniden yargılanması ve tahliyesi istemiyle yerel mahkemeye gönderilen dosya, yerel mahkemece karar verilmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne iletilmiş, Daire ihlal kararına uymamıştı.

AYM Genel Kurulu 21 Aralık 2023 tarihinde oy çokluğu ile Can Atalay hakkında ikinci kez ‘hak ihlali’ kararı vermişti.

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