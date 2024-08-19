Abdurrahman Dilipak: Özgür Özel ayağından vurulmuş

İddiasını X platformundaki mesajıyla paylaşan Abdurrahman Dilipak “Özgür Özel’in bacağı kırılmamış, silahla vurmuşlar!” ifadelerini kullandı.

Dilipak’ın mesajı şöyle;

“Hay Allah ne oluyor bu memlekette. Vuran kim, niye vurmuşlar. Bu gerçek niçin saklanıyor. Vuran kişi şimdi nerede.

Bir Ana muhalefet partisinin genel başkanının başına bu geliyor, kimse işin aslını bilmiyorsa ne yapmak gerek. Vuran aynı partiden biri mi yoksa.

Peki Özel vurulurken korumaları nerede, yanında kimse yok mu? Adam yakalandı mı, yakalanmadı mı? Başka yaralanan birileri var mı? Bu iş yargıya intikal etti mi, etmedi ise niçin? CHP parti olarak bu işin peşine düşmeyecek mi?

Bir kişiye yapılan bir haksızlık, aslında bütün bir topluma yöneltilmiş bir tehdittir. “Kol kırılır yen içinde kalırsa” ya o kollar çolak kalır, ya da kangren olur, kesilir.”

Özgür Özel'in bacağı kırılmamış, silahla vurmuşlar! Hay Allah ne oluyor bu memlekette. Vuran kim, niye vurmuşlar. Bu gerçek niçin saklanıyor. Vuran kişi şimdi nerede.. Bir Ana muhalefet partisinin genel başkanının başına bu geliyor, kimse işin aslını bilmiyorsa ne yapmak gerek.… — Abdurrahman Dilipak (@aDilipak) August 19, 2024

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