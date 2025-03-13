Ekrem İmamoğlu Bursa’da Erdoğan’a Seslendi: “Çık Karşıma, Mertçe Yarış!”

Ekrem İmamoğlu Bursa buluşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sert ifadelerle yüklendi. Erdoğan’a doğrudan meydan okuyan İmamoğlu, yargı kararları ve kurumlar üzerinden yürütülen siyasi baskılara karşı güçlü bir mesaj verdi.

Ekrem İmamoğlu Bursa “Çık Karşıma, Mertçe Yarış!”

Ekrem İmamoğlu Bursa mitinginde yaptığı konuşmada, diploma tartışmalarına da değindi:

“Yargının, kurumların arkasına saklanma. Bursa’dan söylüyorum, çık karşıma, mertçe yarış! Bırak benim diplomamı! Benim 35 yıllık diplomamı iptal ettirmeye çalışanlar başarılı olurlarsa, yarın sizin bağınıza, bahçenize, bankadaki paranıza çökerler.”

İmamoğlu, sosyal belediyecilik projeleriyle halkın temel ihtiyaçlarını karşıladıklarını vurgularken, iktidarın bu projelere bile karşı çıktığını belirtti:

“Kreşe saldırıyorlar, kent lokantasına saldırıyorlar. Çünkü onların dev proje dedikleri, milletin cebindeki parayı boşaltan projelerini, kent lokantaları ve kreşler yendi diye.”

Mülakat Tartışması: “Devletin Başındaki İnsan Sözünü Tutmaz mı?”

Ekrem İmamoğlu Bursa buluşmasında ayrıca hükümetin genel seçimler öncesinde verdiği vaatleri yerine getirmediğini söyledi. Özellikle mülakat sistemi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini hatırlatan İmamoğlu şunları kaydetti:

“Seçimden bu yana 2 sene geçti. Genel seçimlerde zorda kalınca ‘mülakatı kaldıracağım’ demedi mi? Devletin başındaki insan sözünü tutmaz mı?”

Sinan Ateş Mesajı: “Dilsiz Şeytanların Milletin Kalbinde Yeri Yoktur!”

Ekrem İmamoğlu Bursa konuşmasında Sinan Ateş cinayetine de değindi. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili adalet çağrısını yineleyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Sinan Ateş’in acısı bizim acımızdır. Sinan Ateş davasında adaletin tecelli ettiğini kim söyleyebilir? Bu milletin vicdanına güvenin, dilsiz şeytanların milletin kalbinde de, zihninde de asla yeri olmayacak!”

Ekrem İmamoğlu mitinginde verdiği mesajlarla hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’a meydan okudu hem de sosyal belediyecilik projelerini savunarak halkın desteğini kazanmaya çalıştı. Bursa buluşması, İmamoğlu’nun seçim sürecinde izleyeceği stratejinin de önemli bir göstergesi olarak dikkat çekti.

Miting’in Tamamı;

