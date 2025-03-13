Atatürk Harbiye ye ilk defa 13 Mart 1899 tarihinde girdi. 1283 (yaka numarasıyla ( Bu numara günümüzde emekli durumdadır. Mehmetçik bu vesile ile Ataürk’e bağlılık ve sevgilerini sunarlar )

2021 yılındaki törende o anlar ;

Harp Okulu’na piyade sınıfı öğrencisi olarak kaydoldu. Askeri eğitimine bu tarihte başlayan Mustafa Kemal, burada yalnızca bir subay olarak değil, aynı zamanda bir lider olarak yetişti. Harbiye yılları, onun düşünsel gelişimini, askeri yetkinliğini ve disiplin anlayışını şekillendirdi.

Harbiye’ye Giriş ve İlk Yıllar

Selanik Askeri Rüştiyesi ve Manastır Askeri İdadisi’nde başarılı bir eğitim hayatı geçiren Mustafa Kemal, askerliğe duyduğu ilgiyi ve matematik alanındaki yetkinliğini bu yıllarda gösterdi. Manastır’da tarih ve edebiyat derslerine özel bir ilgi gösteren Mustafa Kemal, Fransızca öğrenerek Batı’daki siyasi gelişmeleri takip etmeye başladı.

Harbiye’ye kabul edildiğinde Osmanlı Devleti’nin durumu iç açıcı değildi. Devlet, hem iç sorunlarla hem de dış baskılarla mücadele ederken, ordu içinde de reform ihtiyacı giderek daha fazla hissediliyordu. Bu ortam, genç Mustafa Kemal’in düşüncelerinin şekillenmesine yardımcı oldu. Harbiye’deki eğitimi sırasında, askeri disiplinin yanı sıra, Osmanlı’nın geleceği hakkında derinlemesine düşünmeye başladı.

Atatürk Olmaya Giden Yol ; Mustafa Kemal’in Düşünsel Gelişimi

Mustafa Kemal, Harbiye’de matematik, topografya, harp tarihi, strateji, lojistik, Fransızca, coğrafya, kimya, fizik ve tarih gibi dersler aldı. Zeki ve çalışkan bir öğrenci olarak kısa sürede öğretmenlerinin dikkatini çekti. Özellikle tarih ve edebiyat alanında kendisini geliştirdi ve Avrupa’daki siyasi fikirleri inceledi.

Bu dönemde Namık Kemal, Ziya Gökalp, Tevfik Fikret ve Mehmet Emin Yurdakul gibi isimlerin eserlerini okuyarak milli bilinç ve özgürlükçü fikirler edindi. Osmanlı’nın iç ve dış meseleleri, imparatorluğun parçalanma süreci ve askeri reformların gerekliliği üzerine yoğun düşünmeye başladı.

Harbiye yıllarında Fransızca öğrenmesi, ona Batı dünyasının siyasi, askeri ve kültürel gelişmelerini takip etme fırsatı sundu. Fransız İhtilali’nin etkilerini ve özgürlükçü düşünceleri kavrayarak, Osmanlı’nın içinde bulunduğu durumu değerlendirmeye başladı.

Askeri Yetkinlik ve Disiplin Anlayışı

Mustafa Kemal, Harbiye’deki eğitiminde stratejik düşünme, liderlik ve askeri taktikler konusunda önemli dersler aldı. Derslerde gösterdiği başarı sayesinde, sadece akademik olarak değil, pratik eğitimlerde de yetkinliğini kanıtladı.

Askeri disipline olan bağlılığı, emir-komuta zincirine olan saygısı ve analitik düşünme becerisi ile üstlerinin dikkatini çekti. Harbiye’de kazandığı bu disiplin anlayışı, ileride Çanakkale Savaşı’ndan Kurtuluş Savaşı’na kadar tüm askeri başarılarının temelini oluşturdu.

Arkadaşlıkları ve Etkileşimleri

öğrencilik yıllarında Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Fethi Okyar ve Refet Bele gibi isimlerle tanıştı. Bu arkadaşlıklar ilerleyen yıllarda, Milli Mücadele ve Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde önemli roller oynayan bir kadronun oluşmasını sağladı.

Harbiye’deki arkadaşlarıyla Osmanlı’nın içinde bulunduğu durum hakkında sık sık tartışmalar yaptı ve devletin geleceği hakkında fikir alışverişinde bulundu. Genç yaşına rağmen devlet yönetimi ve askeri stratejiler üzerine derinlemesine düşünen bir kişilik olarak sivrildi.

Harp Akademisi ve Mezuniyeti

Mustafa Kemal, Harbiye’deki eğitimini 1902 yılında tamamlayarak teğmen rütbesiyle mezun oldu. Ancak, eğitimine burada son vermedi. Aynı yıl Harp Akademisi’ne girerek kurmay subaylık eğitimine başladı.

Harp Akademisi, Mustafa Kemal’in liderlik yeteneklerini geliştirdiği ve askeri kariyerine daha büyük bir perspektiften baktığı bir dönem oldu. Burada, modern savaş teknikleri, uluslararası ilişkiler ve devlet yönetimi üzerine daha fazla bilgi edindi.

1905 yılında Harp Akademisi’nden Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun olan Mustafa Kemal, Osmanlı ordusunda aktif görev almaya başladı.

Atatürk Harbiye Düşünce Dünyasına Katkısı

Harbiye, Mustafa Kemal’in sadece bir asker olarak değil, aynı zamanda siyasi ve entelektüel bir lider olarak yetişmesini sağlayan önemli bir dönemdi. Burada kazandığı bilgi ve tecrübeler, ileride Kurtuluş Savaşı’nın önderi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olarak attığı adımlarda etkili oldu.

buradaki yıllarında edindiği disiplin, liderlik, stratejik düşünme ve özgürlükçü fikirler, Atatürk’ün hayatı boyunca benimsediği ilkelerin temelini oluşturdu.

Atatürk’ün Harbiye yılları, onun yalnızca bir askeri lider olarak değil, aynı zamanda modern Türkiye’nin temel taşlarını atan bir devlet adamı olarak yetişmesini sağladı. Harbiye’de kazandığı askeri bilgi, liderlik becerileri ve entelektüel birikim, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin inşasında belirleyici oldu.

Harbiye’de başlayan bu yolculuk, Çanakkale’den Sakarya’ya, Ankara’dan Cumhuriyet’in ilanına kadar uzanan bir bağımsızlık mücadelesinin temelini oluşturdu. 13 Mart 1899, yalnızca Mustafa Kemal’in askerlik hayatının başlangıcı değil, Türk milletinin kaderini değiştirecek bir liderin yetişmeye başladığı gün olarak da tarihe geçti.

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