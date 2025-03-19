Mansur Yavaş “Direneceğim”

Mansur Yavaş Kritik bir mesaj verdi .Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ekrem İmamoğlu gözaltında sürecine ilişkin Halk TV’ye bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Mansur Yavaş, kendisine yönelik de bir soruşturma başlatılması halinde hukuksuzluğa karşı sonuna kadar direneceğini açıkladı. işte o Açıklamalar;

”Bana da Hukuksuz Soruşturma Açılırsa Direneceğim”

“Ankara Başsavcılığında bana karşı bazı girişimlerin olduğu konuşuluyor. Ekrem Başkan’a yapıldığı gibi hukuksuz bir şekilde benim hakkımda da soruşturma başlatılırsa sonuna kadar direneceğim.”

“İmamoğlu’nun Evi Polis Baskınıyla Basılmamalıydı”

“Ekrem Bey hakkında daha önce de soruşturma açıldı, gitti ifadesini verdi. Dolayısıyla herhangi bir soruşturma varsa kendisinin davet edilmesi mümkündü. Bu şekilde 20 tane polisle evinin basılması, üstelik bir gün önce dünyanın gözü ona çevrilmişken, Türkiye’nin imajına zarar verir.”

“Diploma İptali Önceden Gazetecilere Bildirildi”

“Dünkü diploma iptalinde bazı gazeteciler, direkt adres ve saat vererek şu saatte iptal edilecek gibi şeyler söylediler. Bir soruşturma varsa kendi avukatının bilgisi olmadan bazı gazetecilerin bu konuda bilgi vermesi, işin siyasi boyutunu gösteriyor.”

“Direneceğim”

Ekrem İmamoğlu gözaltında süreci devam ederken, Mansur Yavaş’ın da hedef alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Yavaş, açıklamalarında “Direneceğim” mesajı vererek olası bir hukuksuzluğa karşı duracağını vurguladı.

Gelişmeler takip ediliyor…