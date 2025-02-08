Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, düzenlediği basın toplantısında adaylık tartışmalarına ve ekonomik sorunlara dair önemli açıklamalarda bulundu. Aday kim olacak tartışmalarının iktidarın bilinçli bir hamlesi olduğunu düşündüğünü belirten Yavaş, esas önceliğin ekonomi olması gerektiğini vurguladı.

“Adaylık Tartışmaları Bilerek Gündeme Getiriliyor”

Basın mensuplarının “CHP’nin erken aday açıklayarak tartışmalara son vermesi gerektiği yönünde yorumlar var, ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Yavaş şu yanıtı verdi:

**“5 yıl boyunca sürekli aday kim olacak diye konuştular. Şimdi de bu tartışmaların bilinçli olarak sürdürüldüğünü düşünüyorum. Gerçek meselelerin üstünü örtmek için bu gündem

Mansur Yavaş: “Önceliğimiz Ekonomi”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, düzenlediği basın toplantısında adaylık tartışmalarının bilinçli olarak sürdürüldüğünü söyledi. Asıl önceliğin ekonomi olması gerektiğini vurgulayan Yavaş, “Eğer iktidarı değiştirmek istiyorsanız, yoksul insanlara sahip çıkmalısınız” dedi.

Adaylık Tartışmaları Bilerek Mi Gündemde?

Yavaş, “Beş yıl boyunca kim aday olacak diye konuştular, şimdi de bilinçli olarak bu tartışmaları sürdürüyorlar” diyerek, ekonomik kriz ve sosyal sorunların önüne geçmek için bu konuların kasıtlı olarak gündemde tutulduğunu savundu.

“İktidarın Beceriksizliğini Seyretmeyeceğiz”

Ekonomik krize dikkat çeken Yavaş, emekli maaşlarının yetersizliği ve sosyal yardımların kesilmesini eleştirdi. “İnsanların geçim sıkıntısını görmezden gelen bir yönetim anlayışı var” dedi.

“Yargı, İktidarın Bir Sopasına Dönüştü”

Son dönemde yargı bağımsızlığıyla ilgili yaşanan gelişmelere değinen Yavaş, “Yargının siyasallaşması, iktidarın gündemi değiştirme çabalarının bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

“Muhalefet Yoksulun Yanında Olmalı”

CHP’li belediyelerin ve muhalefetin yoksul kesime destek vermesi gerektiğini söyleyen Yavaş, “Eğer bir değişim olacaksa, bu ancak halkın ekonomik sıkıntılarını öncelikli hale getirerek mümkün olabilir” dedi.