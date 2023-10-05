Erdoğan’ı Korumak İçin 8 Ayda 693 Milyon Lira Harcandı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma bütçesi bir yılda iki katına çıktı. Erdoğan’ı bir gün korumanın bedeli 245 asgari ücrete yükseldi.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı 2023’ün ilk 8 ayında 693.4 milyon harcadı. Bu veriler doğrultusunda Erdoğan’ın günlük korunma maliyeti 245 kişinin asgari ücretine karşılık gelen 2.8 milyon TL. Saray’ın koruma giderleri geçen yılın ağustos ayında 337.7 milyon TL olmuştu.

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mali tablolarında yer alan bilgilerden derlediği haberine göre, Cumhurbaşkanlığı korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, yılın ilk sekiz ayında 693 milyon 420 bin 840 TL harcadı. Başkanlığın 2023 yılına ilişkin yaptığı harcamalar şu şekilde:

Ocak: 99 milyon 991 bin TL

Şubat: 168 milyon 761 bin TL

Mart: 245 milyon 98 bin TL

Nisan: 318 milyon 434 bin TL

Mayıs: 391 milyon 85 bin TL

Haziran: 472 milyon 143 bin TL

Temmuz: 583 milyon 491 bin TL

Erdoğan’ın koruma sayısı ile ilgili resmi ise resmi bir açıklama yapılmıyor.

2021 yılında eski CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi sunmuş, sorulardan yalnızca “Erdoğan’ın koruma personeli sayısı kaç” sorusu cevaplanmamıştı.

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