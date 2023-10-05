Fatih Altaylı: Lübnan da mı Irkçı?

Fatih Altaylı “Bunlar da mı ırkçı!” başlıklı yazısında Lübnan’daki Suriyelileri ve gelişmeleri yazdı.

Lübnan’ın uzun yıllar Suriye’nin yarı işgali altında yaşamış bir ülke olduğunu hatırlatan Altaylı “Lübnan’a sıkça gittiğim yıllarda, daha Beyrut Havalimanı’na iner inmez sizi Hafız Esad’ın dev bir portresi karşılardı. Yollarda, sokaklarda, binalarda ya Hafız ya da oğlu Basil Esad’ın fotoğraflarını görürdünüz. Ülkenin dört bir yanında “güvenliği sağlayan” Suriyeli askerlerin oluşturduğu güvenlik noktaları vardı. Beyrut’ta, en kritik noktalarda Suriye Ordusu’nun kışlaları bulunurdu.” diye yazdı.

Fatih Altaylı Lübnan’da 815 bini kayıtlı 1 buçuk milyon Suriyeli mülteci olduğunu belirterek yazısına şöyle devam etti:

Yaklaşık 5,5 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık her beş kişiden biri Suriyeli göçmen. Ve bir Arap ülkesi olan Lübnan’da İçişleri Bakanı Bassam Mavlavi “göçmen krizinin ülkesi için dayanılmaz boyuta ulaştığını, Suriyeli sığınmacıların Lübnan’ın demografisine ve kimliğine tehdit haline geldiği söyledi ve tüm göçmenlerin bir an önce Suriye’ye dönmesi için harekete geçeceklerini” açıkladı.

Suriyeli göçmenleri BM yardımı ile ülkelerine göndermek istiyorlar ama “zorunda kalırsak zorla göndeririz” demeyi de ihmal etmiyorlar.

Nüfusunun yüzde 95’i Araplardan oluşan bir Arap ülkesi, Suriyeli Arapların ülkenin demografisine zarar verdiğini söylüyor.

Peki sizce Lübnanlılar “ırkçı” ya da “Arap düşmanı” olabilir mi!”

Pakistan’ın da uzun yıllardır Afgan göçmenlere ev sahipliği yaptığını yazan Fatih Altaylı Lübnan yazısında “Özellikle sınıra yakın Peşaver, bizim Hatay ya da Kilis gibi artık çoğunluğu göçmenlere kaptırmış durumda. Kent uzunca bir zamandır, medeniyetten giderek uzaklaşan bir görünüm içinde ve terörün kol gezdiği bir yer halinde. Ve şimdi Pakistan, Afgan göçmenleri ülkelerine geri yollamak için harekete geçti. Nüfusunun yaklaşık yüzde 20’ye yakını Peştun olan Pakistan, yüzde 40’ı Peştun olan Afganlara karşı ırkçı bir tutum içinde mi sizce! Yukarıdaki iki ülkenin dinî açıdan da ülkelerindeki sığınmacılarla bir sorunu yok. Benzer dinî yapılara sahipler.” ifadelerini kullandı.

Altaylı yazısını şöyle bitirdi;

“Demek ki neymiş! Aklı başında bir yönetime sahip, geleceğini düşünen hiçbir ülke bu kadar fazla sığınmacıyı kabul edemezmiş. Pakistan gibi öngörmekten aciz olanlarsa başlarına gelen felaketi kabullenmek ve önlemi sonrasında almak zorunda kalırmış. Demek ki neymiş! “Bu kadar da göçmen almamalıyız” diyenler ırkçı falan değilmiş.

Sadece daha öngörülü ve muhtemelen daha zeki insanlarmış. Sonu felaketle bitecek aptalca politikaları önceden görüp eleştirmek ırkçılık değilmiş. Demek ki neymiş! İktidarlar yönetmeye çalıştıkları ülkelere yüz yıllar boyu sürecek zararlar vermemeliymiş!”

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