Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Steinmeier’den kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve uluslararası konulara dair önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye-Almanya ilişkilerinin siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda güçlenmeye devam ettiğini belirtti. İkili işbirliğinin derinleştirilmesi için atılacak adımların yanı sıra, terörle mücadele, düzensiz göç, vize serbestisi ve savunma sanayi gibi konuların da gündemde olduğunu ifade etti.

Bölgesel Konular Ele Alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de ilan edilen ateşkesin korunması ve iki devletli çözüm sürecine destek verilmesi gerektiğini vurgularken, Suriye’nin yeniden imarı için Almanya’nın desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ayrıca Ukrayna’daki savaşın adil bir barışla sona ermesi gerektiğini yineledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ise Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi yönündeki önerilerin uluslararası hukuk açısından kabul edilemez olduğunu belirterek, iki devletli çözümün desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’ye 140 Milyon Avroluk Deprem Yardımı

Steinmeier, Almanya’nın Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen bölgelerde depreme dayanıklı okulların inşası için 140 milyon avroluk bir kredi sağlayacağını açıkladı.

Görüşmede Suriye’deki gelişmeler de ayrıntılı şekilde ele alınırken, Türkiye’nin bölgedeki kapsayıcı sürece katkı sağlamasının önemine değinildi.

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