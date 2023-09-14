CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında açılan davaları ve Meclis’e gelen fezlekeleri gündeme taşıyan Barış Terkoğlu, 7 Mart 2024’te görülecek davada hapis ve siyasi yasak istendiğini aktardı. / Kılıçdaroğlu Siyasi Yasak ile Karşı Karşıya

Mayıs 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olduğu için milletvekili olamayan ve dokunulmazlığı kalkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davaları gündeme taşıyan Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, 11 Eylül’de Kılıçdaroğlu’na “Sanık: Kemal Kılıçdaroğlu” yazan tebligat gönderildiğini yazdı.

“Tarihte ilk kez bir CHP genel başkanı sanık olarak tebligatla mahkemeye çağrıldı” diyen Terkoğlu, yargılamanın 7 Mart 2024’te İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayacağını duyurdu.

Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlanan “Sanık: Kemal Kılıçdaroğlu” başlıklı yazısında ayrıntıları paylaşan Terkoğlu, “Tebligat, üç gün önce, 11 Eylül’de gönderildi. Buna göre CHP liderinin yargılaması, 7 Mart 2024’te İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu, dokunulmazlık zırhı olmadan hâkim huzurunda savunma yapacak. İlk yargılamada yapılan suçlama ise ‘kamu görevlisine alenen hakaret'” ifadelerini kullandı.

9 yıl önce, 26 Kasım 2014’te, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde, CHP İstanbul bölge toplantısı sırasında yaptığı dönemin TBMM Başkanı Cemil Çiçek hakkında konuşmadaki ifadeleri nedeniyle “kamu görevlisine alenen hakaretle” suçlanan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, 1 yıl 2 ay ile 2 yıl 4 ay arası hapsinin istendiğini belirten Terkoğlu, “Talepleri arasında elbette siyasi yasak da var” diye ekledi.

Terkoğlu yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Konuşmada defalarca geçen ‘hırsız’ ifadesi nedeniyle eski Bakan Erdoğan Bayraktar dilekçe vererek şikâyetçi olmuş. Kılıçdaroğlu hakkında 31 Ekim 2016 tarihinde iddianame hazırlanmış. Dokunulmazlığı kalkınca da kamu davası açılmış.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’e tebligatı nasıl karşıladıklarını sordum:

‘Dava açıldığı bilgisini genel başkana arz ettiğim sırada mutlu olduğuna tanık oldum. Davaya konu olan olguların tamamının ispatlanması talimatını verdi. İspat hakkı, Türk Ceza Kanunu’nun ve anayasanın verdiği bir hak. Yolsuzluk eleştirilerinin haklı dayanaklarını delil olarak mahkemeye sunacağız, 17-25 Aralık sürecindeki tapelerle ilgili bilirkişi incelemesi talebimiz var. Zaten eski Bakan Erdoğan Bayraktar’ın da ispat hususuna karşı çıkmayacağı dava dosyasında beyan olarak var. Dolayısıyla mahkemenin delilleri toplayacak olması, ses kayıtları hakkında bilirkişi incelemesi yapmak zorunda olması bizi mutlu etti. Bu dava yoluyla, 17-25 Aralık dönemindeki tüm yolsuzlukları ispat etme şansına sahip olacağız.’

CHP liderlik kavgası yaşarken tarihte ilk kez bir CHP genel başkanı, hâkim karşısına çağrılıyor. Demokrasinin gövdesini oluşturan ana muhalefetin lideri, iktidarın yolsuzluğunu eleştirdiği için yargılanacak. Ancak darbe dönemlerinde görülen olay, Türkiye’nin demokrasi tarihine leke olarak geçecek.”

“Kılıçdaroğlu Yerel Seçimlerden Sonra Bırakacak”

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