“Kılıçdaroğlu Yerel Seçimlerden Sonra Bırakacak”

Seçim gecesi CHP’deki uzun toplantıların gündemi basına sızmaya başladı. Belirgin kanı; Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2024 Mart ayındaki yerel seçimlerden sonra görevi bırakacağı yönünde.

Hem milletvekilliği hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde yenilgiye uğrayan CHP’de kazan kaynıyor.

Partide ikinci tur seçim sonuçlarının ardından gece boyunca toplantılar yapıldı. Millet İttifakı liderlerinin CHP Genel Merkezi’ndeki toplantısından önce ve sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin MYK üyeleriyle görüştü.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantılarda CHP’nin MYK üyeleri Kılıçdaroğlu’na toplu şekilde istifa edebileceklerini ifade etti. CHP genel başkan yardımcılarının “Biz istifa edelim” önerisine karşılık Kılıçdaroğlu’nun, “Şu an gerek yok” yanıtı verdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu İstifa Edecek mi?

CHP’nin toplantılarla geçen uzun gecesinde Kılıçdaroğlu’nun olası istifası da parti yönetiminin gündemine geldi. Bu konuda öne çıkan görüş, “Hemen istifa, partinin seçimlerde başarısız olduğu algısına hizmet eder” yönünde oldu.

CHP kaynaklarına göre partideki değişim yakın zamanda yaşanacak fakat bunun nasıl olacağımı süreç gösterecek. Partideki görev değişikliğine yakın zamanda karar verileceği ifade edilse de, Kılıçdaroğlu’nun Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler sona erene kadar partinin başında kalabileceği iddia ediliyor. Bu seçeneğin güçlü olduğunu belirten kurmaylara göre parti içi tartışmalar da ertelenmiş olacak.

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