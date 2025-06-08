Beşiktaş Fibabanka evinde çok farklı ‼️‼️‼️

Seyirci Beşiktaş Fibabanka’yı ateşledi

Beşiktaş Fibabanka seyircisinin de desteği ile yarı final 2.maçına çok hızlı başladı. Sleva’nın müdafaa yerleşmeden attığı sayılar, Berk Uğurlu’nun hızlı hücumu ile fark bir anda 8-0 oldu. Anadolu Efes’i Byrant’ın 3 sayılık isabeti uyandırdı. Beşiktaş adam adama müdafaayı tercih ederken, Anadolu Efes alan müdafaası ile maça başladı. Uzun eşleşmelerinde sorun yaşayacağı gözüken Beşiktaş’ta kolay top kayıpları başladı ve bunları savunma yerleşmeden sayıya çeviren Anadolu Efes, Larkin kendisine yapılan faule rağmen çok zor pozisyonda sayı yaptı ve rakibini yakaladı. 10-9

Bu dakikadan sonra Anadolu Efes kısalara yapılan baskıda topu Okuru’ya geçirse bile bu oyuncunun kaçırdığı kolay atışlar sonrası Beşiktaş ’ta Mathews ve Plavsic ile bulduğu sayılar ile farkı tekrar arttırdı. 18-9

Her iki takımda kolay sayı imkanı vermezken iki takımda faullerden buldukları sayılarla skor kopmuyor. 22-15

Beşiktaş Fibabanka’da Allman çabukluğunu kullanarak hem boş arkadaşlarına atış fırsatı sağladığı gibi periyot sonu kendisine yapılan faulleri sayıya çevirince ilk periyot skoru belli oldu. 24-18

2.periyoda hızlı başlayan taraf Beşiktaş Fibabanka oldu. Anadolu Efes kolay ve boş atışları kaçırırken, yapılan basit bir hatada topu kapan ve 3 sayı çizgisinde Yiğit Arslan ile buluşturan Beşiktaş Fibabanka , Anadolu Efes’e molayı aldırdı. 29-20

Israrla topu alçak posta indiren Anadolu Efes, uzun oyuncularına gelen ikili sıkıştırmalar sonucu top kayıplarına devam ediyor ve skor bir anda 33-20

Anadolu Efes’te Dozier ve Thompson gerek hücum gerekse müdafaada katkı veremiyor. Buna bir de uzun oyuncuların istikrarsız atışları ve top kayıpları eklenince farkın kapanması çok zor gözüküyor. Hücumda Byrant-Larkin-Doğuş rotasyonu etkili olmaya başladı. Poirier’e indirilen toplar sayı olmaya başlayınca fark 10 sayı 36-26

Mathews’un köşeden bulduğu 3 sayılık basket ile 2 dakika kala Anadolu Efes molası geldi. 41-28

Aynı köşeden bu sefer Berk Uğurlu’nun 3 sayılık isabetine Byrant çabuk cevap verdi ve son dakikalarda Anadolu Efes’i ayakta tutan isim oluyor derken bir isabette maçın suskun ismi Larkin’den geldi ve Beşiktaş Fibabanka mola aldı. 44-34

İyi organize edilmiş bir Anadolu Efes hücumuna, Yiğit Arslan müthiş bir 3 sayılık isabet ile karşılık verince 2.periyot skoru belli oluyor. 47-36

3.periyoda Anadolu Efes daha istekli başladı. Byrant basketinin ardından çalınan bir düdüğe itiraz eden Beşiktaş Fibabanka Antrenörü Alimpijeviç teknik faul alınca üst üste basketlerle fark bir anda 4 sayıya düştü. 47-43 ve Beşiktaş Fibabanka molası geldi. Moladan iyi dönen taraf Beşiktaş oldu. Önce Sleva ardından Mathews’un 3 sayılık isabetleri ile fark 10 sayı. 53-43

Mathews boş bırakmaya gelmiyor. Bir 3 sayılık basket daha gelince bu sefer Bancchi molası geldi. 56-43

Beşiktaş kısa oyuncuları kaptıkları topları isabetli atışlarla bitirince fark atmaya başladı. 63-46 ve Anadolu Efes 2.ci molasını aldı.

Anadolu Efes’te Bancchi bir türlü istikrarlı bir 5 bulamadı. Byrant harici skor katkısı nerdeyse yok gibi. ( Byrant 21 sayıda )

Önce Mathews ardından Morgan’ın 3’lük isabetleri ve fark 19 sayı. 69-50

Anadolu Efes, Ercan Osmani ve Erkan ile sayılar bulsa da 3. Periyod sonu 70-57 Beşiktaş Fibabanka lehine sonuçlanıyor.

4.periyot Yiğit Arslan ve Berk’in 3 sayılık isabetleri ile başladı. 76-57

Dozier’in 5.faulu almasından sonra Erkan yaptığı faule tepki gösterince teknik faul ile cezalandırıldı. 79-59

Anadolu Efes savunma konsantrasyonunu iyice kaybetti. Beşiktaş Fibabanka tempoyu istediği gibi ayarlıyor ve rakibinin ritim bulmasına izin vermiyor. 82-61

Beşiktaş Fibabank hücumda topu iyi paylaşmasının sonucu her oyuncudan skor katkısı alıyor. Kalan son 3 dakika Anadolu Efes için hücumda Byrant dışında skor katkısı gelmezken ( Larkin 8 sayı ) Beşiktaş Fibabanka’da 6 oyuncu çift haneli skor üreterek son periyotta 27-13 gibi ciddi bir skor farkıyla müsabakayı 97-70 kazanıyor. Ve seri 1-1

3.cü ve 4.cü maçlar Anadolu Efes’in sahasında oynanacak.