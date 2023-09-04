Nurullah Ankut Bıçaklama İddiasıyla Gözaltında

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut oğluyla birlikte tartıştığı bir kişiyi bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Basına yansıyan haberlere göre bugün öğle saatlerinde Üsküdar Güzeltepe mahallesinde meydana gelen olayda bir evin bahçesinde bulunan ağaçların ev sahibi tarafından budanması sırasında yaşandı.

Aynı sokakta yaşayan HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, budanan dalların toplandığını görünce, yeşil ağaçların kesildiğini düşünerek oğluyla dışarıya çıktı.

Yaşanan arbede sırasında, Recep A. (60), 3 yerinden bıçaklanarak yaralandı. Recep A.’nın eşinin ise sopayla Nurullah Efe Ankut’u başından yaraladığı iddia edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri Nurullah Ankut ve oğlunu gözaltına aldı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Genel Başkan Nurullah Efe Ankut ve oğlunun yaralandığı olayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle;

Genel Başkanımız Nurullah Efe Ankut’a dün öğle saatlerinde, çoğunluğunu AKP’lilerin oluşturduğu bir güruh tarafından, tamamen planlı ve örgütlü bir saldırı gerçekleştirilmiştir.

İnsan, hayvan ve doğaseverliği herkes tarafından bilinen genel başkanımız, yaşadığı yerin yakınında bulunan, kendilerine ait olmayan bahçedeki yaş ağaçları kesen AKP’li insan, hayvan ve doğa düşmanlarını uyarmış, bunun üzerine bu güruh, genel başkanımıza ve oğluna bıçak ve sopalarla saldırmıştır.

Bu güruh aynı zamanda genel başkanımızın eşine de galiz küfürler savurmuştur. Aynı AKP’li Ortaçağcılar, daha önce benzer nedenlerden ötürü genel başkanımıza ve ailesine saldırmaya yeltenmişlerdir. Yani yaşanan olay, bunun devamı niteliğindedir.

Genel başkanımız, yaşanan bu olay sonucunda başından yaralanmış, ayrıca saldırganlar tarafından elinden bıçakla yaralanmış, eline dikiş atılmıştır. Genel başkanımızın oğlu da Ortaçağcıların saldırısında dizinden ve farklı yerlerinden yaralanmıştır. Konuyla ilgili adli süreç devam etmektedir.”

Basına ve Kamuoyuna Genel Başkan’ımız Nurullah Efe Ankut’a dün öğle saatlerinde, çoğunluğunu AKP’lilerin oluşturduğu bir güruh tarafından, tamamen planlı ve örgütlü bir saldırı gerçekleştirilmiştir. İnsan, hayvan ve doğaseverliği herkes tarafından bilinen Genel Başkan’ımız,… pic.twitter.com/qGnwAfMNsP — HKP (@kurtuluspartisi) September 4, 2023

TİP’den şaşkınlık yaratan hamleler devam ediyor

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