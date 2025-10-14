Üsküdar’da el freni çekilmeyen iett otobüsü istinat duvarına çarptı

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde sabah saatlerinde faciadan dönüldü. Barbaros Mahallesi Veysi Paşa Sokak’ta peron alanına park edilen İETT otobüsü, şoförünün el frenini çekmeyi unutması üzerine kendi kendine hareket etti. Yaklaşık yüz metre ilerleyen otobüs, yolun sonunda bulunan bir sitenin istinat duvarına çarparak durdu. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Duvara çarpan İETT otobüsü asılı kaldı

34 TN 1849 plakalı İETT otobüsü çarpmanın etkisiyle duvarda asılı kalırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik amacıyla bölgeye şerit çekilerek çevredeki vatandaşların yaklaşmasına izin verilmedi. Vinç yardımıyla otobüs bulunduğu yerden çıkarıldı.

Faciayı saniyeler önledi

Olay anında karşı yönden herhangi bir aracın geçmemesi ve çarpmanın yaşandığı duvarın hemen altındaki çocuk parkında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Görgü tanıkları, otobüsün hızla kaydığını ve büyük bir gürültüyle durduğunu belirtti.

Şoför görevden uzaklaştırıldı

Kazayla ilgili yapılan açıklamada, olayda yaralanan kimsenin bulunmadığı belirtildi. İETT tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında otobüs şoförünün görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

