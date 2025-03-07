Fenerbahçe, Rangers’a 3-1 Yenildi! Tur Zora Girdi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında İskoçya temsilcisi Rangers’a 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, aldığı bu sonuçla tur şansını zora sokarken, teknik direktör Jose Mourinho maç sonrasında takımının performansını eleştirdi. Rövanş maçı 13 Mart Perşembe günü İskoçya’da oynanacak.

Fenerbahçe İlk Yarıyı Geride Kapattı

Kadıköy’de oynanan karşılaşmada Rangers, 6. dakikada öne geçti. Szymanski’nin kaptırdığı top sonrası yaşanan karambolde Dessers, kaleci İrfan Can’ı geçerek topu ağlara gönderdi: 0-1.

Fenerbahçe, bu gole 30. dakikada Djiku’nun attığı şık golle karşılık verdi. Szymanski’nin kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Ganalı stoper, güzel bir vuruşla skoru 1-1 yaptı.

Ancak konuk ekip, 42. dakikada Cerny’nin golüyle skoru tekrar lehine çevirdi. İlk yarı Rangers’ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci Yarıda Fenerbahçe Etkisiz Kaldı

İkinci yarıda sarı-lacivertliler, beraberlik golünü bulmak için yüklense de Rangers savunmasını aşmakta zorlandı. 66. dakikada En-Nesyri’nin kafa vuruşu auta gitti.

81.dakikada Rangers farkı ikiye çıkardı. Raskin’in uzun pasında savunma arkasına sarkan Cerny, kaleci İrfan Can’ı mağlup ederek skoru 3-1 yaptı.

90+1. dakikada Talisca’nın şutu kaleci Butland tarafından kornere çelindi ve mücadele Rangers’ın 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Çağlar Söyüncü Sakatlandı

Fenerbahçe’nin deneyimli savunmacısı Çağlar Söyüncü, 14. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine Djiku oyuna dahil oldu.

Mourinho: “Sahanın Her Yerinde Kötüydük”

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, takımının performansını sert bir dille eleştirdi:

“Sahanın her yerinde kötüydük. Sadece savunmada değil, hücumda da istediğimiz oyunu sergileyemedik. Fred’in eksikliği bizi çok etkiledi. Ama tur henüz bitmedi, İskoçya’da telafi edebiliriz.”

Rangers Teknik Direktörü Ferguson: “İstediğimiz Her Şeyi Yaptık”

Rangers’ın teknik direktörü Barry Ferguson ise galibiyet sonrası yaptığı açıklamada takımını övdü:

“Oyuncularım sahada istediğim her şeyi yaptı. Planımıza sadık kaldık ve konsantrasyonumuzu hiç kaybetmedik. Ancak tur henüz bitmedi, ikinci maça da aynı ciddiyetle hazırlanmalıyız.”

Fenerbahçe Avrupa’da İlk Kez Evinde 3 Gol Yedi

Bu sezon Avrupa’da sahasında en fazla bir gol yiyen sarı-lacivertliler, Rangers karşısında ilk kez kalesinde 3 gol birden gördü.

Rangers’la daha önce 2001-2002 sezonunda karşılaşan Fenerbahçe, rakibine ilk kez mağlup oldu.

Rövanş maçı 13 Mart Perşembe günü İskoçya’da oynanacak.

