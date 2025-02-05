Özgür Özel: Yunanistan adaları boşalttı, Türkiye harekete geçmiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Türkiye’deki afet yönetimi politikalarını eleştirdi. Özel, deprem şehitliğinde gerçekleştirdiği anma töreninin ardından yaptığı açıklamada, Ege Denizi’ndeki sismik hareketlilik nedeniyle Yunanistan’ın bazı adaları boşalttığını ancak Türkiye’de yetkililerin hiçbir şey olmamış gibi davrandığını belirtti.

“Deprem Öncesinde, Sırasında ve Sonrasında Sınıfta Kalmış Bir İktidar Var”

Özgün Özel, Adıyaman’da deprem konutlarının teslimat oranının yalnızca %37 seviyesinde olduğunu ifade ederek, binlerce depremzedenin hala konteyner kentlerde yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. “100 depremzededen 63’ü ya konteynerde ya da gurbette yaşamak zorunda kalıyor” diyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm konutların teslim edileceği yönündeki vaatlerini yerine getirmediğini vurguladı.

“İlk yıl sadece %2,5 oranında konut teslim edildi, ikinci yıl bu oran %30’a ulaştı. Eğer üçüncü yılda tamamlanırsa sevineceğiz ama Cumhurbaşkanı hala bunu başarı olarak lanse ediyor.”

Deprem sonrası süreçte de vatandaşların mağduriyet yaşadığını belirten Özel, “Van’da mücbir sebep 6 yıl kabul edilirken burada sadece 3’er aylık uzatmalar yapılıyor. Konteynerde çorap satarak geçimini sağlayan vatandaştan vergi alınmak isteniyor, bu kabul edilemez” dedi.

Ege Denizi’ndeki Depremler ve Türkiye’nin Tedbirsizliği

Özel, son günlerde Ege Denizi’nde artan depremlerle ilgili CHP’li belediye başkanlarıyla toplantılar yaptıklarını açıklayarak, “Uzmanlar 6 büyüklüğünün üzerinde bir deprem fırtınası bekliyor ancak Türkiye’de hiçbir tedbir alınmıyor” ifadelerini kullandı.

“Dün Ege’deki bütün belediye başkanlarımızla sismik hareketlilik üzerine görüştük. Yunanistan adaları bile boşalttı. Ama Türkiye’de devlet yetkilileri hiçbir şey yokmuş gibi hareket ediyor.”

Afet yönetiminin yalnızca kriz anında değil, öncesinde alınacak tedbirlerle başarılı olabileceğini belirten Özel, geçmişte yapılan hataların tekrar edilmemesi gerektiğini söyledi.

“Gözyaşlarını akıtmamak ve can kaybını önlemek için tedbir almak zorundayız. Ancak ne yazık ki devletin bundan ders almadığını büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz.”

“Orduyu 3 Gün Kışlada Tuttular”

Özel, 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan hatalara da değinerek, afet yönetimindeki eksikliklerin altını çizdi.

“Deprem sırasında ve sonrasında yaşanan koordinasyon eksiklikleri, askerin 3 gün boyunca kışlada tutulması ve sonrasında verilen sözlerin yerine getirilmemesi, iktidarın bu süreçte sınıfta kaldığını gösteriyor.”

Deprem öncesinde alınması gereken önlemlerin yetersiz olduğunu belirten Özel, “Eğer hazırlıklı olsaydık, Adıyaman’da 8 bin değil, belki de 15 binin üzerinde kayıp vermez, böyle büyük bir yıkımla karşılaşmazdık” dedi.

Afet yönetimi ve deprem sonrası sürecin etkin şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Özel, “Kapalı bir nüfus sayımı yapılsaydı ve süreç daha iyi yönetilseydi, kayıplarımızın sayısını çok daha net bilebilirdik” ifadelerini kullandı.



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